【停用IG】林芊妤宣布停止更新兒子翟伯伯IG　Coffee：給囝囝更多成長空間

▲ Coffee宣布停止更新翟伯伯IG。

林芊妤（Coffee）囝囝翟德彥（翟伯伯）精靈可愛，Coffee過往經常在社交網站分享囝囝的成長，並為囝囝開設個人IG專頁，吸引大批粉絲支持。不過，Coffee近日為翟伯伯慶祝2歲生日，其後卻宣布之後不再更新伯伯的IG，直至將來再生二胎為止，令人非常驚訝。

▲ Coffee早前與囝囝開最後直播，宣布停止更新翟伯伯的IG。（IG影片截圖）

Coffee除了在個人IG和facebook專頁分享翟伯伯的成長趣事，她亦為伯伯開設IG帳戶「oldman.babychak」，至今已累積了17.2萬Followers，可謂是「人氣BB」。

10月16日是翟伯伯的2歲生日，Coffee卻在直播表示，當日凌晨12時後不會再更新帳戶。她解釋，早年為囝囝開IG，是因為他有些行為、動作很得意，她亦可以配上有趣的帖文。

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尊重囝囝思想

不過，Coffee透露，囝囝開始抗拒鏡頭，不想被拍攝，有時會主動說「NO電話」，

他愈來愈大，開始有自己思想，我不可以將自己的說話放在他身上。

另外，Coffee又指，翟伯伯現時出街都被很多人認出，而他獲得的關注是因為這個並非他自己經營的IG，她不希望伯伯如此年幼就覺得自己很犀利，希望他能刻苦耐勞，做個普通、快樂的小朋友。而Coffee希望將來再生第2個小朋友後，再重新經營伯伯這個IG。

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父母作出對小孩最好的決定

Coffee今日（18日）在個人IG發文，她表示，雖然翟伯伯的IG停止更新，但他依然會出現在Coffee自己的IG。她又指，停止更新翟伯伯IG，只是他開始有自己思想，作為媽媽想讓他有多些自己成長空間。雖然此事引起了一些討論，但她認為，小朋友在怎樣的環境成長，都是父母的個人決定，從來沒有絕對的對與錯。

爸媽永遠都是最愛自己孩子，會作出對小孩最好的決定。

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她同意小孩習慣面對鏡頭，能增強自信心和表演慾，她也經常帶囝囝去見識不同場面，令他不怕生，將來可以撐得起大場面，也明白多點媽媽的工作，最重要是無時無刻都可以跟自己的小朋友在一起。

以後不論有好與壞的評論，他同樣也要學習去面對和解決，我是沒法永遠保護他的。

▲ Coffee認為，爸媽永遠都是最愛自己孩子，會作出對小孩最好的決定。（IG圖片）

不過，Coffee強調，關掉翟伯伯個人IG完全是他們私人決定，每個家庭也有不同想法和做法，不用作出太多比較，嘗試理解和接受身邊不同的人和事，這樣與人之間也能多一點愛。

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責任編輯：王明芳