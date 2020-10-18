【歷史博物館】 「香港故事」暫別前最後一日　港英時代展品、1:1電車成拍照熱點【多圖】

▲ 香港歷史博物館開放了19年的常設展覽「香港故事」暫別公眾前最後一日，不少市民到場參觀。（程志遠攝）

香港歷史博物館開放了19年的常設展覽「香港故事」，明日（19日）起暫時關閉作翻新工程。不少市民趁今日（18日）把握最後機會觀賞展覽，進場人流絡繹不絕，場內多個涉及港英時代的展區與展品成為觀賞者拍照留念的熱點。

「香港故事」展覽暫別公眾前最後一日，不少市民到場參觀，從早上開始人流已絡繹不絕，男女老幼皆有，亦不乏一家大小，場內每個展區都人頭湧湧，不少人攜同相機或用手機拍下盛載歷史的展品，展覽內以1:1呈現的綠色電車、一支港英時期香港總督旗、香港歷任總督展示區、誠濟堂百子櫃等均成為打卡「熱點」，吸引不少人駐足觀看及拍照留念。

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因應新冠肺炎疫情，博物館實施限制入場人數以控制人流，參觀者以先到先得方式進場，並須佩戴口罩及遵守場內防疫措施。中午過後歷史博物館外更出現人龍，市民要排隊入場。

歷史博物館《香港故事》展覽於2001年啟幕，截至今年6月，共錄得超過1,160萬入場人次。康文署早前指，翻新工程預計為期2年，預算逾4億元，並按諮詢意見，會考慮刪除現時展覽中「自然歷史」部分，以及把展覽內容延伸至1997年回歸以後時段。

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記者：陳曉瑩