【新冠肺炎】本港新增4宗確診個案　帝苑酒店及國寶之家再有員工染疫

▲ 本港新增4宗確診個案。

衞生署衞生防護中心公布，截至10月18日（今日）零時零分，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計5,241宗和一宗疑似個案。今日沒新增源頭不明個案，故衞生防護中心及醫管局將不設疫情記者會。

本港新增2宗與早前確診患者有流行病學關連的本地個案，均屬早前感染群組個案，二人傳染期期已於檢疫中心接受隔離：

第5240宗：60歲男子，10月17日發病，屬帝苑酒店員工，累計帝苑酒店群組及相關個案已有8人染疫

第5241宗：49歲女子，10月17日發病，屬國寶之家員工，國寶之家連同院友及一名家居接觸者在內，現時已有19人確診

餘下2宗輸入個案，分別從印度及荷蘭抵港，其中一人曾入住尖沙咀最佳盛品酒店：

第5239宗：34歲男船員，一直未有病徵，10月16日乘搭KL887航班從荷蘭抵港

第5242宗：11歲女童，一直未有病徵，10月6日乘搭UK6371航班從印度抵港

食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）發表網誌，指可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現，詳情即睇：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎