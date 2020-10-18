【摯親離世】HotCha成員胞弟黎嘉駿墮樓亡　黎美言生日發悼文：我們仨好好生活下去

HotCha成員黎美言（Winkie）的舞台劇演員胞弟黎嘉駿（Harry）於黎美言生日前夕墮樓身亡，終年28歲。痛失弟弟的黎美言今天33歲生日，她發悼文紀念弟弟並抒發感受，希望一家人能堅強地生活下去。

▲ 黎美言痛失胞弟黎嘉駿。（取自FB）

【英年早逝】HotCha成員黎美言胞弟黎嘉駿離世 馬浚偉林子博鍾舒漫悼念：願你在天家無慮無憂

Winkie於社交平台上撰文，她寫道：

Dear 所有天父的兒女

可以幫助我祈禱嗎🙏

我很需要大家的力量

可以繼續為我家庭禱告嗎？今天是我的生日 我的願望是想祝福弟弟可以去得到天國 在主內被主看顧

求主保守搵返弟弟 讓弟弟在天家做自己喜歡快樂的事 依靠神 心靈從此活得平安

他是一個非常善良的小孩子

做家姐為他送上最大祝福

因為我和他失聯了 夢不到他.....

希望他在天國時時刻刻看著我和爸媽 唔好忘記了

我哋 我哋一世掛住他

我哋已（以）他的成就為榮

更希望祝福我爸媽及我傷口癒合 堅強做人 我們仨好好生活下去

AMEN

願光榮歸於主

感謝你為我代禱並轉發 福氣長存