【摯親離世】HotCha成員胞弟黎嘉駿墮樓亡 黎美言生日發悼文：我們仨好好生活下去
娛樂 14:44 2020/10/18
HotCha成員黎美言（Winkie）的舞台劇演員胞弟黎嘉駿（Harry）於黎美言生日前夕墮樓身亡，終年28歲。痛失弟弟的黎美言今天33歲生日，她發悼文紀念弟弟並抒發感受，希望一家人能堅強地生活下去。
【英年早逝】HotCha成員黎美言胞弟黎嘉駿離世 馬浚偉林子博鍾舒漫悼念：願你在天家無慮無憂
Winkie於社交平台上撰文，她寫道：
Dear 所有天父的兒女
可以幫助我祈禱嗎🙏
我很需要大家的力量
可以繼續為我家庭禱告嗎？今天是我的生日 我的願望是想祝福弟弟可以去得到天國 在主內被主看顧
求主保守搵返弟弟 讓弟弟在天家做自己喜歡快樂的事 依靠神 心靈從此活得平安
他是一個非常善良的小孩子
做家姐為他送上最大祝福
因為我和他失聯了 夢不到他.....
希望他在天國時時刻刻看著我和爸媽 唔好忘記了
我哋 我哋一世掛住他
我哋已（以）他的成就為榮
更希望祝福我爸媽及我傷口癒合 堅強做人 我們仨好好生活下去
AMEN
願光榮歸於主
感謝你為我代禱並轉發 福氣長存
【摯親離世】HotCha成員黎美言胞弟墮樓亡 Winkie長文悲痛悼念：這一刀很痛
黎嘉駿畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，生前為藝術團體「想出軌劇場」創辦人，為自由身演員、導演，同時也是香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，多年來一直在舞台劇界發展。
撰文 : TOPick柴犬出動