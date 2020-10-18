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【摯親離世】HotCha成員胞弟黎嘉駿墮樓亡　黎美言生日發悼文：我們仨好好生活下去

娛樂 14:44 2020/10/18

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

HotCha成員黎美言（Winkie）發悼文紀念舞台劇演員胞弟黎嘉駿（Harry）。

HotCha成員黎美言（Winkie）的舞台劇演員胞弟黎嘉駿（Harry）於黎美言生日前夕墮樓身亡，終年28歲。痛失弟弟的黎美言今天33歲生日，她發悼文紀念弟弟並抒發感受，希望一家人能堅強地生活下去。

黎美言痛失胞弟黎嘉駿。（取自FB）

【英年早逝】HotCha成員黎美言胞弟黎嘉駿離世　馬浚偉林子博鍾舒漫悼念：願你在天家無慮無憂

Winkie於社交平台上撰文，她寫道：

Dear 所有天父的兒女
可以幫助我祈禱嗎🙏
我很需要大家的力量
可以繼續為我家庭禱告嗎？今天是我的生日 我的願望是想祝福弟弟可以去得到天國 在主內被主看顧 
求主保守搵返弟弟 讓弟弟在天家做自己喜歡快樂的事 依靠神 心靈從此活得平安 
他是一個非常善良的小孩子
做家姐為他送上最大祝福
因為我和他失聯了 夢不到他.....
希望他在天國時時刻刻看著我和爸媽 唔好忘記了
我哋 我哋一世掛住他
我哋已（以）他的成就為榮
更希望祝福我爸媽及我傷口癒合 堅強做人 我們仨好好生活下去
AMEN 
願光榮歸於主
感謝你為我代禱並轉發 福氣長存

黎美言的弟弟黎嘉駿前日墮樓亡。（取自FB）

【摯親離世】HotCha成員黎美言胞弟墮樓亡　Winkie長文悲痛悼念：這一刀很痛

黎嘉駿畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，生前為藝術團體「想出軌劇場」創辦人，為自由身演員、導演，同時也是香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，多年來一直在舞台劇界發展。

撰文 : TOPick柴犬出動

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