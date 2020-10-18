5名IVE學生研發泥土DNA可辨認樹木真菌　助找塌樹成因

▲ （左起）歐家杰夥拍另外四位同學，林逸華、鄒俊傑、何耀忠和程浩鈿展開研究。（VTC圖片）

颳風襲港，塌樹意外頻生。5名香港專業教育學院（IVE）生物科技高級文憑畢業生，利用生物科技，可找出塌樹原因。他們改良現有DNA檢測方法，可更快速鑑定樹木真菌品種，及早預防、診斷和治療受感染樹木。項目早前於職業訓練局（VTC）主辦的「創意x應用」計劃中奪「卓越大奬」。

若要辨別樹木受感染的真菌品種，現時樹藝師依賴目測辨識，或將菇菌及其孢子交到實驗室檢測。然而以肉眼辨識卻不夠準確，也要待真菌長成菇才可辨識問題，已錯過最佳治療時機。高危真菌在長成菇菌前，已對樹木結構造成破壞。

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IVE生物科技高級文憑畢業生鄒俊傑稱，研究以泥土檢驗方法，取得真菌的DNA，可及早判斷真菌種類。團隊從泥土樣本取得真菌DNA後，再利用分子生物技術複製並檢測泥土中真菌DNA的序列，然後與基因資料庫中的真菌DNA序列作對比，從而分析存在於泥土中的真菌品種。

團隊成員之一歐家杰指，研發期間遇到挑戰，例如泥土含化學物質，阻礙分子診斷，團隊要在複製DNA過程中，加入「納米金粒子」，將複製DNA的靈敏度提升十倍，有助解決泥土雜質帶來的假陰性問題，提升測序成功率達三成。團隊花近半年時間，利用不同泥土樣本完成超過500次測試，才能確保測試準確性。

鄒俊傑現已升讀本地大學自然科學相關學士學位課程，他希望日後在植物科學研究上繼續研究，貢獻社會。

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責任編輯：吳卓峰