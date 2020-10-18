【好人好事】三星灣叢林藏發泡膠廢棄雪櫃　退休救護組義工隊划獨木舟清出52袋垃圾

▲ 冼力求（貓哥）與義工一起到三星灣叢林清理垃圾。

海岸垃圾影響生態環境，過去經常「上山下海執垃圾」的退休救護員冼力求（貓哥），近日再與另外3名義工出動，到西貢三星灣一帶清理海岸垃圾，發現大量發泡膠和塑膠垃圾，還有數部雪櫃，最後清出了52袋/件垃圾，全部以人力送到垃圾收集點。

▲ 4名義工到三星灣的叢林清理垃圾。（facebook圖片）

貓哥今日（18日）在facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷)」發帖，他表示，在西貢三星灣附近的秘密叢林裡，發現大量發泡膠及碎片，還有數部已壞的雪櫃，由於隱藏太深，一直沒有人發現，也沒有政府部門處理。

呢類塑膠垃圾在大自然之中，最後都是分解成為微塑膠。

為了減少環境污染，他與「上山下海執垃圾」團隊另外3名義工，昨日（17日）拼盡全力，為己為人進行了一整天努力，清除這批海岸垃圾。

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塑膠垃圾滿布叢林

從貓哥上載的照片可見，叢林裡的塑膠垃圾散滿一地，包括發泡膠、救生圈、拖鞋、膠樽、廁所刷等，甚至溪澗也漂著大量廢物。貓哥及義工用垃圾袋將小型垃圾收集起來，而大件的發泡膠、廢棄雪櫃就利用溪澗推往一處收集。當所有垃圾都收集好，他們就用獨木舟逐一拖拉至指點的垃圾收集點。

▲ 最終收集到52袋/件垃圾。（facebook圖片）

貓哥表示，這是團隊的第1048次行動，最後共清理出52袋/件垃圾，並用獨木舟來回把垃圾送到垃圾收集點。另外，４部殘破的雪櫃則運送到特別位置，由政府部門處理。不過，目前該處仍有一批發泡膠未完全清理，需要擇日重賽。大批網民紛紛讚好，並感激貓哥及義工的付出。

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貓哥在今年8月颱風海高斯吹襲後，已組過義工隊到三星灣一帶清理海岸垃圾，他們除了在海面上發現不少隨海漂浮的大大小小海洋垃圾外，抵達沙灘後更是重災區，當中的垃圾有新有舊，最終他們共清理了15袋海岸垃圾，載滿兩隻獨木舟，全被送往垃圾收集點。

為了減少傷害，我們將抱著愚公移山的「精神病」，做得幾多就幾多，繼續出發清理郊野海洋垃圾！

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責任編輯：王明芳