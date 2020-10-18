張建宗冀學校做好國歌和國安教育工作

▲ 張建宗表示，推行國民教育是學校應有之責。（資料圖片）

政務司司長張建宗表示，青年工作，是重中之重，幫助青年人認識國家和融入國家發展，刻不容緩；而推行國民教育是學校應有之責，期望學校在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作。

張建宗今日在網誌，引述國家主席習近平，上周三在深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會上發表的講話，認為對香港有非常重要的特殊意義。張建宗指出，香港應利用「一國兩制」優勢，加強在金融、貿易和商業等多方面的中心地位，繼續在國家經濟的國際循環中作重要貢獻。另一方面，則是要加快與內地的融合，積極參與國內大循環。

對於習近平的講話要求深圳充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往，增強對祖國的向心力。張建宗回應稱，希望學生認識、尊重和愛護自己國家，培養他們成為負責任的國民和公民，並加強他們的國家安全意識和守法意識，強調推行國民教育是學校應有之責，政府繼續透過教師培訓、全方位學習活動、學與教資源等多重進路，支援學校及教師。

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責任編輯：林曉君