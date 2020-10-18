醫管局本月22日起開展流感疫苗注射計劃　為合資格人士及65歲或以上長者接種疫苗

▲ 醫管局本月22日起開展流感疫苗注射計劃。（資料圖片）

醫管局將於本週四（10月22日）開始分階段在各公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗，計劃會分兩個階段展開，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種流感疫苗；而第二階段將於11月2日展開，為65歲或以上居於社區的長者接種疫苗。

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醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生呼籲市民盡早接種疫苗，指相信大部分市民未必有流感抗體，在這情況下，今年流感的傳播風險將大大增加。他續提到，在新型冠狀病毒病疫情下，公立醫院本來已需要應對有關病人的住院需求壓力，如果同時有大量流感病人需要入院，醫院會不勝負荷，住院病人亦難免會增加院內感染風險。

根據外國研究，有接種流感疫苗的社群，其新型冠狀病毒病感染者的死亡率比無接種疫苗社群為低。研究亦顯示，同時感染流感病毒及新型冠狀病毒病的病人，他們的病情會比較嚴重而死亡率亦相對高。



現時在專科及普通科門診定期覆診而又符合資格的病人，如覆診日期訂於政府防疫注射計劃期間，可以按原定覆診日期到診所接種疫苗。如果覆診日期在注射計劃期間以外，則可以在這段期間內到所屬診所或致電所屬診所安排接種疫苗。由有關政府部門轉介的家禽或養豬從業員及從事屠宰家禽或豬隻行業人士，亦可由11月9日起到特定的22間普通科門診診所接種流感疫苗。

▲ 醫院管理局開展流感疫苗注射計劃詳情。

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巿民如欲了解本年度季節性流感疫苗注射計劃及肺炎球菌注射計劃之詳情，可向所屬診所查詢或在辦公時間內致電醫管局熱線2300 6555，或登入以下網頁 www.ha.org.hk/goto/gvp202021/TC/ 。

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責任編輯：郭家穎