【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起

▲ 張文慈、八両金與兒子葉小霆最近於廣西出席活動。

曾拍攝周星馳電影《食神》而爆紅的八両金（原名葉競生）日前與兒子葉小霆'張文慈等一同出席活動，父子同台成為了全場焦點。自稱「香港最醜的男人」的八両金與葉小霆兩父子多年來相依為命，人生大起大跌的八両金無懼破產及失婚，憑努力令自己東山再起。

張文慈、八両金與兒子葉小霆最近於廣西出席活動，張文慈甫一看見葉小霆便說：「以前見他還是小朋友，現在是小哥哥了。」昔日曾跟爸爸剪親子髮型的葉小霆如今已25歲，其外表也成為網民討論的熱話。

▲ 八両金與葉小霆父子近日同台。（張文慈微博圖片）

▲ 張文慈最近與八両金父子一同於廣西出席活動。（張文慈微博圖片）

【齊人之福】八両金半生大起大跌 谷底翻身傳有3個女友享齊人福

自稱「香港最醜的男人」的八両金於1996年因參與周星馳電影《食神》而爆紅。

然而，八両金的人生大起大跌，他曾表示自己高峰時期的身家比報道所說的還要多，都是入行前賺回來。可惜一埸亞洲金融風暴，令八両金財產由億歸零，太太更離他而去。多年來，八両金與獨子相依為命，堅持「不借、不賒、不行歪路」。

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1996年八両金因參與周星馳電影《食神》而爆紅，其後在電影《算死草》、《行運一條龍》、《喜劇之王》的演出亦相當搶戲，成功殺出一條戲路。

近年主力在內地發展的八両金在微博粉絲超過一百萬，除了拍網絡電影外，八両金也會四出登台賺錢，據悉他3首歌是7萬人民幣，一個月唱3場，淨登台收入可達18萬人民幣。

2017年，八両金公開自己66歲，頭髮依然濃密的原因，更投資自家洗頭水品牌榮升老闆，公司收入加上幕前的吸金力，八両金絕對是東山再起。