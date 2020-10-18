【航空旅遊氣泡】旅發局研向星洲旅客提供機酒優惠　盼日韓澳紐成下批旅遊氣泡國家

▲ 程鼎一稱，正研究向新加坡旅客提供機票、酒店等優惠，加強宣傳。（資料圖片）

港府與新加坡「旅遊氣泡」達成初步協議，旅客出入需持有兩地互認的病毒檢測陰性結果，行程預算或涉額外數千港元。旅發局總幹事程鼎一稱，新加坡人反應不俗，正研究提供機票、酒店等優惠，加強宣傳，但難估算到旅客規模。

程鼎一接受電視台訪問時稱，難評估港星「旅遊氣泡」落實後，具體有多少新加坡旅客來港。他認為人數不會太多，主要是商務客或必要旅遊人士。他相信有待香港方面做好接待，讓雙方居民增加信心後，旅遊數字會隨之增加。倘「旅遊氣泡」計劃可順利執行，料有助更多旅客出遊。

他稱旅發局已透過社交媒體，於星加坡宣傳香港旅遊資訊。他稱帖文獲得當地人不少互動，不少人把以往來港的相片，上載往社交媒體，發現不少旅客掛念本地美食、風景區、主題公園等，相信不少人有興趣來港旅遊。局方正研究提供更多優惠，包括機票及酒店等優惠吸客。

他認為除了澳門及內地外，日韓澳紐也可研究納入下一階段「旅遊氣泡」地區。

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責任編輯：吳卓峰