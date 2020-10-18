【新冠肺炎】青衣華逸酒店成「等候檢測結果中心」　附近居民不滿安排在家中貼上反對標語

▲ 附近居民不滿安排在家中貼上反對標語。（曾秋文攝）

新型肺炎疫情持續，青衣帝盛酒店明日（10月19日）被用作「等候檢測結果中心」，以讓無病徵抵港者暫住以通宵等檢測結果 。位於帝盛酒店旁的屋苑藍澄灣，有居民表示不滿，在家中窗口貼上反對標語；另有居民表示擔心措施會影響藍澄灣樓價。

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有住戶指，上個月管業處已貼出告示稱酒店可能會級用作檢測等候中心，住在藍澄灣已有11年的徐生徐太對安排表示擔心，怕等候檢測結果人士在屋苑四處逛，反問是否要居民要搬走或到酒店暫住，又稱因政府及有關部門聽不到居民的反對聲音而感到無奈。

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記者現場所見，華逸酒店所有門口已經關閉，但仍有職員在內。衞生署指署方會因應設施的容量及當日下午抵港航班的人數靈活處理，有需要時即使在下午抵港的人士亦會獲安排在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後留在該處等候檢測結果。衞生署亦感謝香港荃灣帝盛酒店以及其員工在過去兩個月為抗疫工作提供的協助。

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記者：曾秋文