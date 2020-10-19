【非常醫生】喇沙書院首屆拔尖生麥凱鈞公院從醫至今未想出走　只因香港人造就了他要回饋香港

▲ （陳永康攝）

首屆拔尖醫科生麥凱鈞系出名校之門，醫科畢業後現為神經外科副顧問醫生，眼看身邊朋友出走私家「搵真銀」，他至今未曾想過要離開公立醫院；即使香港近年風雨飄搖，身為兩兒之父的他亦不欲外走，只因香港人造就了今日的麥凱鈞，又相信香港可以經得起這次風浪。

名校喇沙書院出身的麥凱鈞會考手拿10A，讀畢中六直入港大醫學院，屬首屆「拔尖生」。港大醫科畢後一直留守公立醫院工作至今；5年前考獲神經外科專科資格，擢升為副顧問醫生，亦算是當時年輕副顧問醫生之一，直至現時出走私家之心仍未曾出現。

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麥凱鈞不諱言，擔任專科醫生已有5年時間，不少朋友已離開公立醫院，但他一直未有同樣想法，皆因讀醫時受港人恩惠，畢業後一心為港人服務。他提過會考前家中經濟環境有變，入大學後全靠學生資助及獎學金支撐：

Grant Loan(學資處資助貸款計劃)及獎學金都是香港人的錢，想回饋返香港。

同樣正因家道中落的經歷影響，麥凱鈞認為金錢並非最重要，「不斷向錢看，人生就似被枷鎖困住，尤其香港甚麼都貴，圍著錢銀走會好辛苦。」更實際的是，公院是團隊工作，工時相對私家醫生更穩定，毋須周末到醫院巡房，時間省下來就可陪伴子女，又可參與智慧醫院統籌等科技層面工作。

出生80年代的麥醫生見證香港變遷，受訪時亦多次將「真係好中意香港」掛咀邊，不僅是留守公立醫院的原因，更多是想留守香港，即使風雨飄搖亦不欲外走；即使眼見身邊朋友一個個移民外地，他亦不為所動：

想子女留港至少讀到小學、中學，不會是因為這個時候就會想移民。

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他從小至大學都在香港就讀，僅是年前赴法國受訓3個月，他自己亦形容是香港造就了麥凱鈞，亦覺得香港這個地方，特別得別處難尋。

到了外國就需從頭做起，完全放棄香港事業時，就是香港已到了好差的時候，但我又覺得現在不是，對香港仍有希望，相信香港可以經得起這次風浪。

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記者：陳正怡