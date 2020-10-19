【非常醫生】尖子麥凱鈞因母親之患走上習醫路　學業上莊兼顧全靠學識分割時間之道

▲ 麥凱鈞今年初將將經眼眶內視鏡顱底微創手術病引入本港，更獲醫管局頒發優秀青年獎。（陳永康攝）

從醫源起多半是幼時頻繁出入醫院，麥凱鈞也不例外，再逢母親類風濕關節炎病發多次求醫，就更堅定習醫決心。尖子如他不諱言習醫吃力，又積極參與「上莊」等校務活動，佔去更多時間、精力，惟他回看大學生活，縱是辛苦，卻是人生歷練，「如無磨練，人生無咁好」。

傳統名校喇沙書院出身的麥凱鈞自幼已對數理極具天份，曾被譽為數學神童，作為會考十優狀元，當然亦於數學及附加數學摘下優等成績。他過去曾言考慮入讀數學系，但想到苦無出路，只好擱置；最終走上習醫之路，除了自幼多病，亦因會考時母親類風濕關節炎發病，需常到私家求醫，令他親身感受到醫學的重要。

麥凱鈞會考翌年「拔尖」讀醫，屬首屆拔尖生，惟尖子如他坦言，缺少一年高考訓練，即使讀書一向不俗，習醫首2年亦感吃力，加上大學「上莊」及不少義務工作，佔去不少時間及精力，辛苦得考試時一度發晦氣「唔想讀」，惟冷靜過後自知「難關都要過」，更重要是懂得將時間分配得宜。

他解釋，中六時因學務纏身，已學識把不同事情斬件處理，又將1個小時以每15分鐘作分隔，處理不同事宜：

嘗試將相關的事務連起，相似會儘量同一時段處理，較困難的或用半小時，休息時就處理毋須太用腦或轉換用腦模式的事務。

回首習醫之路，麥凱鈞形容辛苦都歸咎於對自己要求高的壓力，「好多人會看著我第一屆名校拔尖，經濟又不容許隨心轉科」，幸過程獲家人朋輩支持及鼓勵，5年過後成績理想，「都是TOP 10畢業」：

看回頭都是人生經歷，如果人生是沒有挫折或磨練，人生就無咁好。

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記者：陳正怡