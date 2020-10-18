【行山去處】西貢海下遊客中心年底開放　大草坪野餐休憩合家歡

▲ 位於西貢西郊野公園的海下遊客中心，暫定年底開放。（發展局網誌）

西貢西郊野公園「海下遊客中心」，暫定2020年12月下旬開放予公眾參觀。發展局局長黃偉綸介紹遊客中心的建築設計，意念源自傳統村莊布局，着重跟大自然融合，為遊客提供悠閒、舒適的活動空間。

即睇遊客中心焦點設施：

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海下遊客中心位於郊野公園內，黃偉綸今（18日）透過網誌，聯同建築署介紹遊客中心的建築特色。建築署高級工程策劃經理許龍年說，中心旁邊的行山徑，連接附近擁有豐富海洋生物的海下灣海岸公園，步行只需約十分鐘；另外，中心設多用途室，可作舉辦與海岸公園有關的展覽及其他活動，前方則是一片大草坪，讓遊人可在草地上野餐或閒坐。

建築特色方面，建築署高級建築師劉天行說，設計遊客中心時，建築師會思考如何配合周邊自然景色，讓遊人感受到大自然環境。遊客中心在布局上，刻意避開並盡量把樹木原地保留，讓遊人在樹陰下休憩。

另外設計力求通透明亮，將室外大自然景觀引入室內，例如多用途室以玻璃亭子的模式設計，令處於室內的人可看到外面的草坪；同時，敞開玻璃門後，室內外空間得以連貫，讓遊人在室內參觀展覽或進行其他活動時，感覺有如置身大自然。

至於物料運用上，遊客中心的外牆運用清水混凝土，利用有木紋的模板製成，給人感覺質樸、自然。建築師亦多運用木條作屏風，有助降低室內溫度和通風，加上木造的地台和天花，帶給遊人自然涼快感覺。

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責任編輯：吳卓峰