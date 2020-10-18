霍啟剛攜郭晶晶賞音樂會粵劇撐業界

▲ 霍啟剛和郭晶晶賞粵劇，巧遇葉劉淑儀。（霍啟剛Facebook圖片）

立法會換屆選舉押後，出選體育、演藝、文化及出版功能組別的霍啟剛依然用實際行動支持相關界別，近日更連踩多場，又聽音樂會，又賞粵劇，又踩單車。

單車屯馬綫單車徑上月開通，新民黨容海恩昨日約發展局局長黃偉綸、土木工程拓展署署長劉俊傑和霍啟剛，實測單車徑有無「伏位」，再加以改善。容海恩更建議，應增設單車地圖和App，方便車友使用。黃偉綸承諾，會繼續跟進，豐富相關資訊。霍啟剛就謂，自己以前讀書時常常踩單車，但最近比較少，十分開心獲容海恩邀請。

看看霍啟剛的社交網站，即知道他為何最近少時間踩單車。霍啟剛上周五攜太太郭晶晶，欣賞香港小交響樂團在戲院播放的音樂會，兩人更開心自拍，他認為，音樂會由音樂廳登上大銀幕，意味古典音樂走進社區，讓高雅藝術融入日常生活。

而昨晚，霍啟剛又和郭晶晶，到尖沙咀文化中心，觀賞八和會館主辦的粵劇例戲及折子戲，期間巧遇新民黨主席葉劉淑儀。葉太謂，中場休息時，突見有一女士「跨欄式」入座，身手十分敏捷，之後才發現是郭晶晶，大讚奧運金牌選手，身手不凡。難怪葉太和霍啟剛郭晶晶合照後，又和郭晶晶單獨合照。

霍啟剛亦在社交平台上載夫婦二人和葉太的合照，提到例戲《玉皇登殿》有上天救蒼生意念，寓意香港早日遠離疫情，別有意義。又讚近百演出者在疫情期間，排除萬難排練籌備，對藝術的熱愛和堅持觸動人心。

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