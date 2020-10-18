【新冠肺炎】政府指數名人士無手機號碼均成功檢測　會檢視流程完善安排

▲ 政府發言人回應有關市民到油尖旺臨時檢測中心登記檢測安排時表示，數名人士在未能提供流動電話號碼的情況下，在工作人員的協助下亦成功進行檢測。(經濟日報資料圖片)

油尖旺臨時檢測中心今日是最後一天開放為市民服務，門外一度出現排隊等候接受檢測的人龍。政府發言人回應有關市民到油尖旺臨時檢測中心登記檢測安排時表示，數名人士在未能提供流動電話號碼的情況下，在工作人員的協助下亦成功進行檢測。



政府發言人表示，為方便市民進行檢測，市民參與是次臨時檢測安排無須預先進行網上預約登記，而只須直接到檢測中心即場登記便可。待樣本檢測有結果後，電腦系統會發放短訊到登記人的流動電話號碼，通知其檢測結果。



市民若未能提供流動電話號碼，在場工作人員會提供協助，令他們能夠接受檢測。數名人士今日在未能提供流動電話號碼的情況下，在工作人員的協助下亦成功進行檢測。當局會檢視相關流程及指引，日後再設立其他地區檢測中心時，進一步完善安排。



臨時檢測中心關閉後，市民仍可以透過醫管局的46間普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，進行免費新冠肺炎病毒檢測。

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責任編輯：洪芷晴