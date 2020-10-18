陳浩濂︰可持續金融發展　為港生提供更多工作機會

▲ 陳浩濂出席金融發展局的視像就業資訊日。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨日出席金融發展局的視像就業資訊日，與數百位同學們分享「可持續金融」帶來的就業機會。

陳浩濂指出，香港是亞洲領先的國際金融中心，在上市集資、資產及財富管理、保險密度等方面，均於區內名列前茅，亦發展成區內的可持續金融樞紐。在2019年，綠色債券在香港的發行量，較2017年，增逾兩倍。而綠色貸款、ESG基金、綠色存款證、ESG ETF等產品，也已在香港發展起來，他認為，可持續金融的發展，將為港生帶來更多工作機會。

他續指，可持續金融，跟金融服務業其他範疇一樣，對人才的需求十分殷切。他提到，現時香港的大學也有提供與可持續金融相關的課程，包括香港大學的綠色金融與影響力投資課程，及香港科技大學的ESG投資課程。而香港證券及投資學會、香港品質保證局等，也為可持續金融不同的課題提供課程，為業界培育人才。

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責任編輯：林曉君