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【新冠肺炎】油尖旺臨時檢測中心服務於晚上8時結束運作　4所臨時檢測中心累計為約17,000人作檢測

社會 22:41 2020/10/18

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政府設於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心今日為1,267人採樣作新型肺炎病毒核酸檢測，並於晚上8時結束運作。（陳靜儀攝）

政府設於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心今日（18日）為1,267人採樣作新型肺炎病毒核酸檢測，並於晚上8時結束運作。連同3所早前已停止運作的臨時檢測中心計算，政府設立的4所臨時檢測中心累計合共為16,802人採樣作檢測。

【新冠肺炎】政府指數名人士無手機號碼均成功檢測　會檢視流程完善安排

當局指，截至今日晚上10時，臨時社區檢測安排下累計完成15,535個樣本的檢測。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

鑑於本港新型肺炎疫情於10月初有惡化跡象，政府早前針對出現社區爆發群組的地點，在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺4區各設立了1所臨時檢測中心，提供免費採樣檢測服務，方便市民進行檢測，及早識別個案，以盡早找出隱形患者，切斷社區的傳播鏈。

臨時檢測中心停止運作後，市民仍可於醫院管理局46間普通科門診診所領取深喉唾液樣本收集包以進行免費病毒檢測，樣本收集包的派發時間已延長至星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：洪芷晴

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