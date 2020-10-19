避免中風找上門 疫情期間預防中風有法

疫情大大改變了每一個人的生活，我們的日常飲食作息和運動習慣也隨之改變。但你有沒有想過，由於長期「宅」在家、缺乏運動、作息不定時、經常買外賣吃得太多油、高鹽、高糖的食物等，都會引起「三高」問題，增加中風的風險？

事實上，根據醫院管理局的顯示，中風是本港第4號「致命殺手」，它的後遺症可以非常嚴重，每年平均約有3000多人死於中風，因此即使在疫情期間，大家也要保持警惕。尤其是「三高」（即高血壓、高血脂、高血糖）人士及長者，限制令下活動量大減，在室內長時間坐着，或因疫情拒覆診，令他們變得更為高危。大家實應嚴控「三高」，提防中風找上門！

認識中風成因及徵兆

註冊中醫師鄭驍指出，在中醫角度，誘發中風的成因是由於患者臟腑功能失調，氣血虧虛或瘀血痰濁內生，加上勞倦過度、思慮惱怒、吃了不潔食物或者氣溫驟變。

他續指，患有高血壓和心房顫動中風的風險更高，同時有研究表明高膽固醇、患有糖尿病等的人士，也會增加中風機率，因此「三高」患者、心臟病患者、吸煙酗酒者、肥胖者、缺乏體力活動者、飲食不健康者，均需注意。

另外，很多人以為中風是「老人病」，鄭醫師續說：「但隨着現代人生活節奏急速、生活壓力大及飲食方式的改變，導致近年中風有年輕化趨勢，所以年輕人更加需要注意健康，預防中風提早找上門。」

究竟中風有甚麼徵兆，我們可以如何分辨呢？鄭醫師指，徵兆包括神昏、半身不遂、言語不清或不語、口舌歪斜、偏身麻木，也可能出現頭痛、眩暈、嘔吐、二便失禁或不通、煩躁、抽搐、痰多、打嗝等。鄭醫師提醒，「若出現中風徵兆需盡快就醫，若不及時治療，輕則可能半身不遂，嚴重的話可能會威脅生命安全。」

控制「三高」為先

治療方面，鄭醫師表示，中藥治療中風需根據患者的病證類型採用不同的複方對證處理，而預防中風還是要從導致中風的誘因做起，例如預防「三高」。「現代藥理學發現，可以預防『三高』的中藥有很多，如天麻有降壓的作用，珍珠有降血脂的作用，人參可以促進胰島素的釋放，起到降糖的作用等等。」

雙天然成分治熱閉神昏

至於耳熟能詳有「救命藥」之稱的安宮牛黃丸，亦常見於治療中風。鄭醫師指，「安宮牛黃丸主要適用於熱病，邪入心包，高熱驚厥，神昏譫語等，是著名的腦血管健康的應急藥品，對於治療昏迷、意識不清的症狀起到很大的作用。」

安宮牛黃丸主要成分採用了牛黃及麝香。鄭醫師續指，牛黃有鎮靜、鎮痛及解熱的作用，主要功效為息風止痙、清熱解毒、化痰開竅，也有助維持心臟健康及穩定血壓；而麝香主要功效為開竅醒神、活血通經、消腫止痛。他更指，有研究發現，使用珍貴天然的成分，藥效會更優越，因為天然牛黃的總膽紅素含量比人工牛黃高，並且具有活性，功效優於人工牛黃﹔而天然麝香於坊間甚為罕有，對心臟有強心作用，具有開竅醒神的功效。

▲ 天才牛黃的總膽紅素含量比人工牛黃高，並且具有活性。

▲ 天然麝香有強心作用。

兩招防中風 養生食療及穴位按摩推介

「中醫有『治未病』的理念，先作預防可減少發病的機會。」鄭醫師提醒大家，預防中風需從生活習慣做起，「例如在生活規律方面，注意勞逸結合；飲食有節，避免高鹽、高糖、高脂飲食並且戒煙戒酒；心情方面，保持舒暢、穩定、不要常動怒，平常可以多進行適量運動等。」同時，他為大家推介了以下幾款日常養生食療和穴位按摩方法，教大家遠離中風！

3款防中風養生湯水茶飲



5個防中風保健穴位

以下5個穴位可以幫助預防中風，例如内關、太沖、合谷、風池有降血壓作用；足三里就對降血糖有幫助。





1）風池穴

枕骨下兩側凹陷處。主治失眠、頸部僵硬、頭痛、頭暈、中風半身不遂與高血壓。

2）合谷穴

拇指與食指間之凹陷處。主治頭痛、喉痺、高血壓、目視不明與口眼歪斜。

3）內關穴

位於前臂前區，腕掌側遠端橫紋上2寸。可定心神、調節血壓、治失眠與心悸。

4）足三里穴

位於腿部外膝蓋眼下3吋、脛骨前緣外側1橫指處。具有週理脾胃，扶正培元，降血糖的功效。

5）太沖穴

位於足背第1至2趾間往上1寸凹陷處。具有平肝熄風、清熱利膽、降血壓的功效。

鄭醫師指，大家無論在家或者辦公室都可以隨時按壓以上穴位5至10分鐘，有助預防中風。

本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見。各人體質或情況有異，請諮詢註冊中醫師或家庭醫生。



（資料由註冊中醫師鄭驍提供）

