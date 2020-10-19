【使徒行者3】周柏豪唱《劫後餘生》情緒激動　Pakho每朝被囡囡錫到醒：是好冧的

▲ 周柏豪在《StarTalk》接受許文軒訪問。

有份客串《使徒行者3》的周柏豪（Pakho）日前任TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》嘉賓，接受許文軒（Edmond）訪問，談推出《劫後餘生》成打氣歌感受。柏豪說：「沒出歌這一兩年時間，自己都有好多低潮，發生了好多事，對自己來就是好慘痛，一生人都不想再發生，這首歌可以說是與大家及自己打氣。」

周柏豪坦言最初唱《劫後餘生》的時候投入情緒，每次都好激動：「會回想起好多當時那種恐懼感，現在每次都好期待唱這首歌，因為每次都有不同的釋放，唱完自己會開心了。」

另外因受疫情影響，柏豪更多時間陪伴女兒：「見證到好多女兒的第一次，包括叫我爹爹，但見證不到我阿媽話我太太出了去好耐未返屋企時囡囡話媽媽曳曳，這個我好想睇到，哈哈！」

▲ 柏豪十分愛錫女兒。（取自周柏豪IG）

談到與女兒的關係時，柏豪說：「覺得好似比拍拖更誇張，她每朝都錫到我醒，她會爬上來，上唇下唇都錫，搞到成面口水，是好冧！可能與太太拍拖太耐，都15年，所以同囡囡一齊的感覺更強烈，（擔心太太會呷醋？）不會，你估淨只是錫我咩，囡囡錫她先錫我㗎！」

柏豪直言因女兒改變不少：「現在屋企會聽多了兒歌同古典音樂，以前會聽樂隊同傷感的歌，始終電波會影響BB，所以太Moody不是那麼好。另外自己會更把握時間，不想浪費在一些無謂事情處，做完一日工作快些回屋企見她們。」