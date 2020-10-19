【明星扮靚】萬綺雯重扮當年經典角色零違和感 　50歲蚊蚊靠5招凍齡

▲ 萬綺雯已經年過半百。

昨天（10月18日）是蚊蚊萬綺雯的農曆50歲生日，年歲已半百的萬綺雯卻似逆齡生長，近年蚊蚊就算不時重拾當年的經典角色造型亮相，比如96年《我和春天有個約會》藍鳳萍、98年《我和殭屍有個約會》馬小玲等，仍然零違和感，歲月似未在萬綺雯的身上留下痕跡。

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▲ 萬綺雯42吋長腿。（取自萬綺雯微博）

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50歲逆齡生長

昨天蚊蚊在社交平台分享自己農曆50歲生日的影片，片中蚊蚊悉心打扮，拿著紅酒說：

有人說女人最好的年紀是18歲，不對，我覺得無論是什麼年齡，當下才是最好的。女人最美的時候，不是18歲的青春，也不是30歲的成熟，而是她永遠都充滿自信的樣子。

50歲的蚊蚊依然動人，有網民留言：「仍然是馬小玲，沒有膠化是非常難得，Happy birthday with your 十三」、「每個年纪都有吸引人的地方，不要博命甾住青春，有些像臘像一樣，最令人不忍卒睹，智慧白髮，深沉的歷練，令人舒服就像秋天肅殺，冬天寒風凛凜，另有一番景像。」等。

▲ 自信女人最美。（取自萬綺雯FB）

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5大凍齡秘訣

與歐陽震華拍畢《伙記辦大事》後離巢的蚊蚊，近年主力內地發展。1989年因參選《亞洲小姐》奪得亞軍入行的蚊蚊，招牌長腿和煞食笑容更是她的代表，而蚊蚊接受媒體訪問時曾分享凍齡心得。

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1.茹素改善皮膚問題

蚊蚊坦言自己皮膚經常出問題，例如生暗粒、色素沉澱等，身體過去經常扁桃腺發炎，又暈又腫，試過拍劇時不適要送院治理，茹素後這些問題全部都有改善，身體亦因而轉好

2.讓皮膚休息

因工作關係，蚊蚊必須長期化妝，所以在工作以外的時間都不會化妝，減輕化妝品對皮膚的負擔，同時能夠讓皮膚有充份的休息時間。

▲ 96年《我和春天有個約會》。（網上圖片）

3.勤保濕

蚊蚊每次洗澡後都會立刻幫全身塗上潤膚乳，尤其在夏天在冷氣房間內，身體水分很容易被抽乾，而洗澡後便是最佳塗抹潤膚乳的時候。

4.維持心境開朗

蚊蚊曾在訪問中提及過老公陳十三是她生活中最大的後盾。有說被寵愛的女生自然長漂亮，獲得老公寵愛多年的蚊蚊難怪能夠一直保持凍齡。陳十三也常常在微博轉化蚊蚊的工作照，並配文：「要好好的.......晚安（愛你）」，公開放閃。

5.呼吸新鮮空氣

▲ 蚊蚊與陳十三。（取自微博）

蚊蚊與老公同樣喜歡大自然，二人曾在元朗及西貢等地區居住。閒時也喜歡帶著愛犬行山，而多做運動能促進新陳代謝，呼吸新鮮空氣，亦有助保持身心年輕。

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