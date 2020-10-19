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【男神不再】陳冠希剷光頭拍名牌時裝廣告遭負評　網民：應該得罪了styling

娛樂 12:14 2020/10/19

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

2020年迎來40歲的時刻，想不到陳冠希竟然來此突破，剷光頭為Givenchy拍廣告。

陳冠希對某些人來說還算是型男，畢竟初出道時正所謂「十八無醜婦」，奈何歲月催人，今天的他正邁進40歲有妻有女。剛剛他在自己的instagram裏上載一輯與法國時裝品牌Givenchy合作的時裝「大片」，立即遭到中港網民狠批由服裝到拍攝手法慘不忍睹，究竟Givenchy有沒有搵錯對象？大家不訪看看Givenchy的選擇。

自2008年，因淫照事件重創演藝事業，外界都唱衰陳冠希「回不去了」。不過，他早於2004年便開始創業，創建了自己的潮流品牌CLOT，以及JUICE，在潮流品牌圈內做出成績，更揚言「2020年想退休」。

陳冠希自從結婚生子，個性有很大變化，與超模秦舒培誕下女兒後，暖爸形象躍然，經常會在社群媒體上分享女兒萌照。2020年迎來40歲的時刻，想不到陳冠希竟然來此突破，剷光頭為Givenchy拍廣告。

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陳冠希昔日青澀歲月不再。（ig圖片）

陳冠希主力內地發展

近年全力留在內地以潮人身份自居的陳冠希，都算在內地擁有一群不少的年青的支持者。

適逢Givenchy換「新血」，由出道不久的設計新人Matthew M.Williams當上創作總監一職，初來到步自然加倍落力，但估不到的是這個頭炮落在陳冠希身上。

這一次陳冠希剷光頭穿上黑背心和高腰紅褲子拍攝時裝照，卻罕有地換來中港台網民一致喝倒采的批評。

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內地網民狠批：

像華強北路收iPhone擺檔等發市的阿叔。

台灣網民比較溫柔的評語：

這是潮流教父嗎？這時尚很難令人懂得。

香港網民比較專業：

應該得罪了styling。

Edison都可以穿到這樣不濟，換上一位普通人在街頭穿上，實在會慘不忍睹。

記者：何偉雄

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