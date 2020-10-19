【開心速遞】第1033至1034集劇情預告　金剛門太師公上安仔身顯靈【有片】

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（10月19日）劇情，關於根叔與安仔。至於明晚（10月20日）《愛•回家之開心速遞》劇情，圍繞威龍秘密網。

第1033集（19/10）

城安在熊家輩份最低，被家人頤指氣使而感不滿。曹總打算舉辦展覽為《金剛門傳》造勢，樹根遂吩咐城安取出其師傅的遺物。

城安好奇下換上太師公的衣物，並把玩其雨傘，壯恫嚇城安，笑言太師公的鬼魂會找他算帳。

城安及後性情大變，更自稱是樹根的師傅，樹根本來亦不相信，但經過重重驗證後，卻深信不疑。

「太師公」藉城安向樹根提出要求，稱達成願望後才會離開城安的身體。

城安於熊家變得地位超然，若水、心如等卻慘遭奴役……

第1034集（20/10）

威龍秘密網上公佈最新的高層權力排行榜，家聰以為自己必定位列前茅，想不到排名第一的竟是他始料不及之人。

家聰及後於一次意外事故中，發現力蓮、力士在雷公心目中的地位竟不及權力榜排首位那人，家聰遂感覺危機迫近，決定要查出那人「上位」的秘密。

力蓮勸家聰實事求是，家聰卻不以為然，他找Peter、Ivan與Andy幫忙跟蹤那人，希望可查出一點眉目。

家聰其後多番仿傚那人的行徑欲討好雷公，結果卻事與願違……