【郵輪慘劇】抱1歲半孫女望窗跣手墮11樓亡　內疚外公認疏忽誤殺罪望結束一家惡夢

▲ 一名外公抱一歲半的孫女在郵輪11樓窗邊看風景時，因跣手不慎令女童跌出窗外慘死。

去年7月一個美國家庭登上郵輪旅行卻發生悲劇，外公抱一歲半的孫女在11樓窗邊看風景時，因跣手不慎令女童跌出窗外，直墮窗外碼頭石屎地上，當場慘死。自責不已的外公被控疏忽誤殺罪，他最初否認控罪，不過近日改為認罪，希望結束一家人的惡夢。

女童欲拍打玻璃窗飛墮慘死

據英國《每日郵報》報道，18個月大的女童Chloe Wiegand去年7月7日與家人乘坐皇家加勒比郵輪自由號，當時郵輪正停泊在波多黎各一個碼頭，現年51歲的外公Salvatore Anello帶Chloe到11樓兒童遊樂區，他沒不為意窗戶開著，打算抱孫女到窗邊看風景，期間女童欲拍打玻璃窗，從窗邊飛墮至地下，當場慘死。

外公非常自責難過，終日以淚洗面，女童的父母選擇原諒外公，認為他從沒把孩子置於任何危險之中。不過，外公因此被控疏忽誤殺罪，他由否認控罪直至上周四（15日）改為認罪，他與家人形容這是「極其困難」的決定，他在一份聲明中表示：

如果可以的話，我今天簽署了一項認罪協議，試圖幫助我和家人結束這場惡夢。

外公色盲沒看到窗戶開著

外公一再表示，他不知道兒童遊樂區的窗戶是開啟的，而且他在聲明中稱當時沒有喝酒，也沒有把Chloe從窗戶裡晃來晃去。其女兒亦指父親是色盲的，沒有意識到有色窗戶是打開的。

案件將於12月10日判刑，根據波多黎各刑法，疏忽誤殺罪可以判處三年徒刑，但由於外公患有色盲，預料可獲緩刑。 而代表律師表示會控告郵輪公司，未關好船窗致釀成悲劇。

女童的父母Alan和Kimberly已原諒外公，並支持及尊重他認罪的決定。同時，他們透露即使他認罪，也不會改變他們對皇家加勒比郵輪的指控，認為郵輪公司沒做好安全措施，不解為何要在11樓開大窗戶而不加任何防護，因此需對女兒的死亡負責。

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責任編輯︰王明芳