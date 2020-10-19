【產後尿滲】鍾嘉欣自爆產後有尿滲問題　醫生拆解尿滲成因及解決方法

▲ 鍾嘉欣自爆產後有尿滲問題，醫生拆解尿滲成因及解決方法。

已為兩孩之母的鍾嘉欣，近日與網民分享時自順產兩名孩子，產後出現尿滲問題。其實，不少媽媽產後都有此問題，有泌尿專科醫生拆解尿滲成因及解決方法；衞生署更有教10秒運動防尿滲。

鍾嘉欣日前在網上拍片公開手袋內的秘密，除了平日會帶備很多物品如維他命丸、精油包、銀離子水等，又透露自己出現尿滲問題，因而需要會隨身攜帶護墊外出，以備不時之需，她坦言，

因為兩個小朋友都是順產的，所以我有少許尿滲的情況，有時太肉緊、打乞嗤或跳太高都需要有護墊傍身。

尿滲成因

泌尿專科醫生陳龍威曾表示，大部分出現尿滲的女性都屬於「壓力性失禁」，因女性的骨盆底肌肉負責承托膀胱、子宮及直腸，當骨盆底肌肉功能減退，未能承托有關器官，嚴重會導致膀光下垂、子宮跌出體外或影響大便等。

女性出現「壓力性失禁」尿滲問題，可能是年長、肥胖、生產或分娩時嬰兒體重過大、子宮瘤過大，甚或經常要蹲下，都會加重腹部的壓力，當咳嗽、打噴嚏、大笑或提起重物時，尿液便可能出現洩漏。

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尿滲解決方法

陳醫生建議，遇上尿滲問題的患者，可進行「盆骨底肌肉運動」（Kegal Exercise，俗稱「凱格爾運動」） ，強化該組肌肉的持久力。

衞生署的建議，患者可仰臥、坐下或站立，並將雙膝微微分開，放鬆大腿、臀部和腹部肌肉，將注意力集中運用3部分的盆骨底肌肉，即尿道、陰道和肛門肌肉，慢慢收縮和向上提升這組肌肉，就像忍尿和忍放屁一樣，會出現「向內及向上收緊」的感覺，並維持10秒，然後慢慢放鬆，休息10秒後再重複以上動作。

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責任編輯：羅嘉欣