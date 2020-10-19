【我要去旅行】全新「台鐵鳴日號」環島觀光列車    型格設計融合台灣地景明年1月啟程

▲ 全新「台鐵鳴日號」環島觀光列車預算明天初啟程，讓人期待！

日本有各式觀光列車，各具風格之餘亦深受遊客歡迎。台灣台鐵最近亦推出「鳴日號」觀光列車，進行車廂全改造，以破舊立新的思維，將內部改裝與外部路線景緻及環境之融合，並剛獲日本得2020 Good Design Award設計獎殊榮，在明年(2021年)初營運後，將引來更大的觸目。

▲ 「鳴日號」是台鐵局全力發展鐵道觀光的第一步，未來還有5大主題列車品牌陸續亮相。(相片來源：FB@交通部臺灣鐵路管理局TRA)

由台鐵局委託「柏成設計」進行全車廂的改造，外觀以尊榮感十足的黑色搭配經典橙色保留台鐵的靈魂，內裝採用減法設計，去掉多餘的指標，除令空間更寬敞，亦以「秋天的風」為主題，強調自然、在地、樸質等特色，搭配窗景的四季變化，營造出溫暖且舒服的氛圍，帶給大家有如旅館式的服務體驗。

▲ 「台鐵鳴日號」改裝前後的變化。(相片來源：2020 Good Design Award)

車廂顏色上不以太鮮豔色彩為主，而是以粉膚、赭紅、白灰等柔和色調點綴。在內裝上，則沿用藍色商務座椅，再添加上有著岩石紋路的白灰色座椅，藍白灰有如花蓮太魯閣岩石地貌與台灣四面環海的景像。

▲ 車廂內沿用藍色商務座椅，再加上有著岩石紋路的白灰色座椅，藍白灰有如花蓮太魯閣岩石地貌。(相片來源：FB@交通部臺灣鐵路管理局TRA)

當中金色「鳴日號」這車頭牌更是點睛之筆，以「風景中見列車，列車即是風景。」為題，透過金屬切削材質特性，以鏡面反映出環境之美，讓沿途風景透過車頭牌化作鳴日號的一環。

▲ 金色「鳴日號」這車頭牌型格味十足！(相片來源：FB@交通部臺灣鐵路管理局TRA)

牌面上淺刻的微笑曲線，呼應鳴日號的全新塗裝，V型曲線繼承觀光列車原初設計，透過設計轉化以更現代感的姿態呈現，別具承先啟後的意義，其十層環狀基礎結構，更寓意十全十美。

據悉台鐵局現全力發展鐵道觀光，除了明年1月推出「鳴日號」外，第二季還會推出專走南迴鐵路的「藍皮解憂號」，主打藍皮列車的懷舊感。2022年接續推出專走西部的「海風號」、耕耘花東的「山嵐號」，兩車定位為平價奢華。2024年還要推出比照日本皇家特快、九州七星號的「鑽石級頂級臥鋪列車」，強調能在夜空下與星空相擁入眠，5大主題列車品牌均將委外經營。

▲ 「鳴日號」的餐卡以簡潔時尚為主，也映照窗景。(相片來源：FB@交通部臺灣鐵路管理局TRA)

新觀光列車會和旅行業者合作。消息一出更讓民眾期待，已有不少業者接獲民眾詢問，想了解台鐵鳴日號的車票價格，及線上訂位、購票方式。期望疫情盡快過去，齊齊環島遊台灣。

撰文︰馮柏偉