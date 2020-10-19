【大劉千金】劉鑾雄女兒劉秀盈剪短髮慶生　呂麗君：女兒給了我很大的力量

▲ 大劉女兒剪利落短髮慶祝18歲生日，呂麗君為劉秀盈辦酒店派對。

綽號「大劉」的富商劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一對子女，長女劉秀盈（Zoe）日前剛18歲生日。換上一頭清爽短髮的壽星女劉秀盈帶著愛犬，到酒店參加其母呂麗君為她準備的Staycation生日派對。

大劉與呂麗君的長女劉秀盈Zoe，自小被媽媽培養為能歌擅舞的氣質女子，由4歲起開始學習芭蕾舞，早前更獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，同時並喜歡玩音樂的她，近年更開始創作歌曲，才藝非凡。

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▲ Zoe已經18歲。（instagram圖片）

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大劉女兒18歲生日

日前是她的18歲生日，Zoe連續在instagram發放多張照片，全因其母呂麗君在五星級酒店為她包下一間景觀極佳的套房，更以粉藍色汽球為主題作房間佈置，Zoe拿著寫有她名字的透明汽球，露出羞澀笑容拍照。

是次「Staycation生日派對」除了Zoe與媽媽外，還有Zoe的音樂老師Sam，以及Zoe的愛犬Marshmallow。雖然早前Zoe曾有社交網站貼出與父親大劉的合照，回憶年幼時與父親的相處時光，不過在這個人生重要時刻，卻未有爸爸的身影。

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另外，Zoe又有在IG限時動態中分享她喝白酒的照片並寫上「First Drink」，而她又逐一回應網民對她的生日祝福。

其中有網友提到Zoe的服裝跟她的年齡並不匹配，又問她為何把長髮剪掉，Zoe透露：「我剪頭髮因為我剛剛考完芭蕾的考試。」

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▲ Zoe日前分享兒時與爸爸的合照。（instagram圖片）

身為母親的呂麗君亦有在其IG分享這18年的感受，她寫道：

18年前的今天，我成為了媽媽，我記得Zoe來到我生命的第一天。一看到她我就感受到了壓倒性的愛和責任感，至今仍然很有感覺。 她的到來讓我和我的家人有一種難以形容的快樂，母女之間的關係是特殊甚至是神聖的。 身為Zoe的媽媽，我學到了很多。父母必須有耐心、克服恐懼，才能為孩子堅強。因為我的孩子，我會做任何事情來保護他們。 女兒給了我很大的力量，她的成長過程亦令我反省許多。她鼓勵我做一個更好的自己，今天我不僅要對我才華橫溢的女兒說生日快樂，還要感謝她令我成為母親，和為我所做的一切努力。

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