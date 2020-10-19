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多兩倍市民到私家診所打流感針　楊超發：醫生反映仍缺3萬劑

社會 11:07 2020/10/19

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楊超發表示，近日到私家診所接種流感疫苗的市民，較往年多約兩倍。（資料圖片）

冬季流感高峰期將至，西醫工會會長楊超發表示，近日到私家診所接種流感疫苗的市民，較往年多約兩倍，又指不少私家醫生的流感疫苗已經「斷貨」，會內有約200名醫生反映仍欠缺約3萬劑季節性流感疫苗，有部份參與流感疫苗學校外展計劃的私家醫生，亦沒有足夠疫苗。

楊超發在一個電台節目表示，近日到私家診所接種季節性流感疫苗的市民，較往年多約兩倍，更有10多年來都不接種的市民前來，形容情況前所未見。他又指，長者到私家診所打針的人數亦增加，未知是否抗拒不想前往公立門診。

他又指，收到會內有約200名醫生反映仍欠缺約3萬劑季節性流感疫苗，個別私家醫生參與了流感疫苗學校外展計劃，但未能搶購到足夠疫苗，工會正與政府商討能否安排部分公營醫院的疫苗，撥予有需要的私家醫生。

醫學會會長蔡堅則指，今年流感疫苗需求增加導致短缺，3間藥廠的疫苗已經缺貨，最快要到11月才有貨，要求政府將預多的疫苗交回藥廠，讓藥廠重新分配。

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責任編輯：陳子謙

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