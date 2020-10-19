【開心速遞】三姨熊心如感情有望發展　《愛回家》蘇韻姿+羅孝勇合唱《目黑》

▲ 三姨熊心如有望發展新感情。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》「三姨」蘇韻姿的感情一波三折，在《愛‧回家之開心速遞》「心如心動了？」中，「三姨」蘇韻姿遇上生活相當有品味的Moses（羅孝勇飾），令人期待「三姨」蘇韻姿感情有著落。

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羅孝勇在Facebook分享與蘇韻姿合唱的影片，並配文：「大家好，我係Moses好開心亦都好感恩今晚可以第一次喺《開心速遞》見到大家！喺呢度送上我同 @andreaso_ 隨心隨意jam嘅cover歌《目黑》俾你地，希望你哋會繼續支持啦!」

▲ 希望羅孝勇成長註角色。

有網民留言：「不要只是客串，Moses請繼續陪我們吃晚飯。」、「會繼續見到你嗎？」

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在《愛‧回家之開心速遞》初期，三姨曾與鬼魂風少（陳浚霆飾）有曖昧行為，但隨著風少「復活」回歸劇組，三姨與風少的感情也未有進展。

▲ 「3T」情一直被看好，可惜最終無疾而終。（蘇韻姿IG圖片）

後來池子孝（ 阮政峰飾）與三姨發展「孝心戀」，二人曾為一幕戲排舞一個月，不過最後「孝心戀」由三姨宣告結束。而三姨與TT（梁証嘉飾）的一段情本來備受觀眾期待，可惜隨着梁証嘉因拍劇離開劇組後，「3T」也無疾而終。

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