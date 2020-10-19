【抗癌鬥士】工作狂患腸癌受「黑豹」精神感召　醒悟病人也有權追夢逆轉人生

▲ 患腸癌的琪其從沮喪到找到自己的目標，她不諱言也受Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman的堅毅精神所感召，「黑豹」患腸癌3期也完成多部電影，給她當頭棒喝。

以前是個工作狂兼完美主義者，43歲的琪其試過不吃不睡一整天只為工作，加上肩負養家重任、自我要求高而飽受壓力。去年年末亮起癌症警號，她才緩下來重新審視自己、找回生命意義，做自己想做的事。

琪其從小至大沒大病過，頂多偶爾胃痛，去年卻突然大便內有血絲、屢次腹部劇痛，經轉介下入急症室求醫。「之前醫生說可能是尿道炎，服了藥後沒事我就繼續工作、沒為意，後來入院那次腹部達10級痛，痛到要曲起身子、行不了直線，檢查後才知是腹膜炎。」

▲ 做過電視製作、活動統籌，以前的琪其坐車、吃飯時腦裏都充斥着工作。（被訪者提供）

術後插滿喉動彈不得 腹部傷口逾10cm

留院一晚做檢查，翌日醫生說要立即開刀做手術，情況趕急。琪其當時又驚又不知所措，只好順從醫方意見去做，醒來就躺在深切治療部，身上插滿喉管。「我要聞氧氣，又有鼻喉、尿喉，排洩物要用袋裝住，基本上是動彈不得的。」

醫生指琪其的乙狀結腸與直腸位置有異物阻塞，導致內裏髒物爆了出來，要即時清理以防感染，嚴重可致命。手術在她的腹部中央開了個逾10厘米的傷口，旁邊也開了造口，以後琪其排便都需用造口袋盛住。

兩個傷口好近，整片腹部都好痛，而且身體好熱、不斷流汗。儀器聲加上又驚又痛，我晚上根本睡不了、好痛苦。這麼大個人既動不得，就連自理能力都沒有。

▲ （住ICU時全身插滿喉管，再發現腸道無法蠕動、難以消化，故琪其要額外於頸部插一枝喉管，輸入營養奶。被訪者提供）

塞在腸道的異物有可能是惡性腫瘤，但琪其指當時傷口太痛，身體、精神狀況都不佳，實在無暇想像或擔憂太多，最後住了ICU十多日，就轉至普通病房。

佳節獨自面對壞消息 「連Cancer呢個字都唔敢講」

面對大病和身體巨變，琪其指初期心情好差，不肯接收有關病症、造口的資訊。「拒絕學處理造口、拒絕行路，拖得就拖吧，我不想處理，腦海一片空白；每次洗傷口我都不敢望，以前電影看到些較核突的場口，如做手術、血等我都不怕，但傷口在自己身上時，我發覺不論肉眼抑或心靈上都接受不了。」

護士建議下床走走，琪其只踏了一步，就因為傷口太痛而不願再行。「好像嬰兒學行人生第一步般，那刻覺得連走路都不是必然的，行步路原來會這麼辛苦。」琪其的病床靠窗，雖然當時好辛苦，但能看到藍天白雲總算是一點慰藉。

身體狀況尚未完全適應，就要面對一連串的檢查報告，琪其憶述確診腸癌的那一天，正值聖誕、新年期間。本是普天同慶的大日子，卻是她人生的最低谷，情緒很崩潰。留在房內獨自面對病魔，湧上心頭的只有無盡的孤獨和無助。

Merry咩Christmas、Happy咩New Year啫，我還好年輕，為甚麼偏偏選中我？即使周遭有病友，朋友家人都有探我，但我從未試過這麼孤獨。覺得無人會明我有多恐懼，我連Cancer這個字都不敢講。

▲ 琪其指得知Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman因腸癌離世當日，就如當頭棒喝。（湯炳強攝）

由拒絕接受到態度軟化 學處理造口重新行路

幸而醫護人員鍥而不捨地與琪其溝通，她才漸漸從消極心態中走出來，願意由他人扶住練行路，由跌跌碰碰練到能行出病房，花了個多月。簡單步行已如此辛苦，面對造口袋又是更大的關口。

琪其說：「要學卸下造口袋更換、清理造口上的血水，再用護理噴霧保護皮膚。每個人的造口都不同形狀，我要學怎樣剪貼造口袋，再塗防漏膠。」

有時自行換袋視野受限，琪其就要靠家人幫忙。突然由強勢、獨立的獨生女，變成要依賴別人的病人，難免會吃不消。

好赤裸，一洗傷口就要整個人攤下、甚麼都做不了，讓他人看光光。以前好多事都自己搞掂，現在卻要家人、姑娘幫，要靠人有點難受。

因為年輕，醫生為琪其訂立較進取的化療方案，兩星期一針，每次入院3日2夜。原以為副作用相當劇烈，但琪其朋友的丈夫同患癌症，對方介紹的食療、營養補充方法大大減輕副作用，她只有輕微肚瀉和頭暈，以及夜間汗多、易累、掉髮和間歇性手腳麻痺等問題，連醫生都讚她厲害。

治療後主腫瘤縮小了幾cm，現時雖然擴散至肝、胰臟附近的淋巴，正試用口服化療藥控制病情。

脫下受害者標籤 仍生存代表有使命要做

父母無微不至地照顧起居飲食、陪出入醫院，朋友教每日寫下十項事物學感恩知足，再加上信仰的支持下，琪其漸漸敢於面對病症，脫下自己設下的「受害者」標籤：接受自己可以軟弱，也不能控制生命。

我本身好好強，覺得要有型，但在醫院的日子，我好坦白面對自己的軟弱和痛，驚就哭吧，也不怕別人看到我哭。好的、壞的情緒我都要面對和接受，也要與它共存，跟癌症一樣。

▲ 熱愛音樂的琪其，會於專頁分享唱歌片段。（被訪者提供）

不再介意別人的目光和輿論，她選擇打開內心世界，在Facebook、Instagram設專頁「琪其癌友· 日記 KK’s cancer journal」與大眾分享生命經歷，這源於一份理念——接收了他人的愛，就把更多愛傳遞開去。「仍然能生存，我覺得上天有些事要我做，有份使命。除了好好照顧自己之外，更可藉住分享、聊天幫助同路人。你們並不孤單，有人陪伴的，我還在經歷當中；這是我人生最壞的時候，也是最美好的時候。」

重生後醒悟 病症不礙追夢

早前因腸癌離世的Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman，年紀、癌症類別和期數都與琪其相同。「我覺得好震撼，也好感觸。他腸癌3期時仍拍了9部電影，用他有限的生命去做，我覺得好佩服。我喜歡藝術、表演，以前想做或會說再計劃一下、等最好時機，但何時才是最好時機？其實現在就是。我學會活在當下，這刻做的決定就可創造未來。」

以前勞碌工作卻不知目標，營營役役地生活，琪其指患病讓她靜下來回看自己需要甚麼、最想做甚麼，像按下一個「Reset Button」。

以前的我心盲又耳聾，個人好自我，盲目追求事業、物質，也抗拒改變，現在的生活就如逆轉人生，要做更有意義的事。

因熱愛藝術創作，也喜歡唱歌、玩音樂劇，她的夢想是開個人迷你音樂會，也盼未來可參與歐洲水上舞台音樂節，以及拍攝有關癌症、夢想的微電影。「病人都有權利去追求人生目標，我們都可以有好多想做的事，決定權在自己手。」

場地：銘琪癌症關顧中心

記者：吳霆俊