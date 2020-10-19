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【安樂死爭議】荷蘭准12歲以下絕症兒童安樂死　助沒有希望的病童減痛苦

健康 11:43 2020/10/19

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荷蘭准1至12歲絕症兒童安樂死。

荷蘭政府周二宣佈，准許1至12歲的絕症兒童，在父母和2名醫生的同意下實施安樂死，料未來數個月正式實施。

據《衛報》報道，經過數月的辯論後，荷蘭衛生部長Hugo de Jonge宣佈將允許醫生對1至12歲的絕症兒童實施安樂死。他表示，有必要修改法規，以幫助一小班「沒有希望、承受難以忍受痛苦，及在可見未來將會死亡的絕症兒童」。

政府預料新政策實施後，每年將影響5至10名病童。據了解，實施安樂死前需獲2名醫生及父母同意。

荷蘭於2002年起實施安樂死合法化，目前的政策允許12歲以上患有絕症、承受難以忍受痛苦及在可見未來將會死去的病童接受安樂死，但要獲得父母及兒童同意，及2名醫生同意。

而1至12歲的絕症病童目前只能獲緩和治療，或是藉停藥或降低營養攝取來加速其死亡，醫生如以其他行動令病童死亡將被起訴。

不過，這項政策引來激烈爭議。基督教派政黨都對此表示反對，主要圍繞年幼的孩子是否有能力做出終止生命的決定。

我們反對兒童實施安樂死，因為他們精神意識發展尚未健全，但沒有反對緩和鎮靜（Palliative sedation）減輕臨終病人痛苦等方法。安樂死是很複雜、困難的問題，到底界線在哪裏？

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責任編輯：羅嘉欣

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