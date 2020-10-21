【移居台灣】港時裝達人移居台北創業享慢活　建議留台租置樓宇4個實用貼士

▲ 曾是周刊雜誌時裝總監的王麗儀移居台灣一年，建議大家不用急於置業。

曾是周刊雜誌時裝總監的王麗儀（Janice Wong）去年她移居台灣，年少時在台灣修讀大學的她，對寶島最熟悉不過，作為「地膽」的她，千叮萬千囑在當地賣樓租樓都要留以以下事情，事關性命攸關。

▲ 室雅何須大，Janice居住的單位300多呎，月租港幣7千多元而已。（圖片由受訪者提供）

去年6月到台灣定居的Janice，除了日常修讀不少校外進修課程外，更剛剛成立自己的JW Creative Workshop，準備在中港台大展拳腳，奈何的是因為一場疫情打亂她一些大計，但生活在台灣的而且確比生活壓力比香港少得多，現在居住於台北的她，是好好認真享受生活的時候。

▲ Janice笑著說她居住的大廈lobby似足Grand Hyatt酒店大堂。（圖片由受訪者提供）

1.樓宇空置率高勿急於置業

一直以來，台灣的生活指數都比香港來得低，縱使台北是台灣最繁忙的市中心，但樓宇租金仍比香港來得合理。對選擇樓宇，Janice都自有一番心得。她說：

台灣租金比香港便宜一半，樓齡十年左右的，當地人稱它為「華廈」，就像我租住的單位約有300多呎，租金約$6,500港元，這個價錢在香港市區一定租不到。

香港人總有個心態，覺得「置業」便能「安居」，如果想在台灣買樓置業，Janice又有何好建議呢？

不要太過心急買樓以求安定，大家應該在當地住上1年或以上，對台灣市場有充分了解、認識當地環境，再慢慢置業也不遲，況且台灣樓宇的空置率非常高，完全沒有像香港排隊買樓這回事出現，就算你花錢買了樓都「易買難賣」，所以更加要看中了出手還未遲。

2.加建閣樓地震易塌租樓勿選

與此同時，Janice說港人還忽略了在台灣居住最重要的一點，就是地震。

首先注意揀房子不要貪高，我們港人買樓最喜歡就是愈賣愈高，唔高唔揀，但來到這裏大家要將以前在港租賣樓的心態來個大改變，因為愈賣愈高的心態在台灣行不通。 租樓時，因為當地樓房普遍樓底高，業主往往為了增強實用性會加建所謂的「樓中樓」（閣樓），這方面在台北的平房內經常可見，可是一遇上地震，閣樓就會率先塌下，情況可大可小，非常危險。

▲ Janice日常參加不少持續進修課程。（由受訪者提供）

3.找房子最好選2000年後興建的

更甚的是Janice只是住了台北短短1年多，但微震的次數已經多不勝數。她補充：

台灣已經進入100年大地震周期，我提議大家在找房子時要找2000年後興建的房子，因為自從經過1999年的大地震後，政府對樓宇能夠防震的測試有著嚴謹的監控，而且樓宇的避震措施有著很大的進步，你看看台北101大樓的防震設施有多先進和厲害就可知一二。 當地勒令在興建樓房時必須要做足防震測試。我現在住在低層的單位，地震時恐慌比較低，就以這年在台北生活為例，我遇到的地震次數已經多過我4年在台灣讀書的日子，吃飯時候經常感到微震，手機時常發出警報實在普通得很。

▲ 閒時喜歡到茶舍的Janice。（圖片由受訪者提供）

4.置業或租樓宜避開震央區

因此，她寄語想要移民台灣的港人，選擇台北始終比較好。她說：

在半年前，有報道指出地震幅度較低的地區是桃園，而台中、台東和花蓮一帶是地震帶，所以無論你住在那裏都好，地震是任移居台灣前必須要考慮的問題，皆因1999年的大地震，我朋友的友人真的在這次大地震身亡，所以我自己就來台灣就一定不會住台東或花蓮這些震央區。

記者：何偉雄