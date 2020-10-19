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【家品速報】美國KitchenAid廚師機配備穀物研磨器　研磨小麥燕麥等原食材自製健康美食

休閒消費 11:54 2020/10/19

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

疫情下，人們多留在家，直接令KitchenAid廚師機銷售額上升。（湯炳強攝）

提起KitchenAid這家電品牌，必然想到其重點產品廚師機，帝王紅的機身，已成標記。它不只攪拌功能了得，配上相關配件，碎肉、灌腸、慢磨、榨汁、研磨甚至炮製雪糕都輕而易舉，難怪除主婦外，專業廚師都愛用它。

具備多色可選擇，最受歡迎始終是signature的帝王紅（中間）。（湯炳強攝）

美術館展出

剛踏入一個世紀的KitchenAid，第一台H-5廚師機於1919年誕生，這部家用攪拌機獨特的「行星軌迹攪伴系統」，令材料攪拌得更均勻，顛覆了當時整個美國廚藝界。結合美觀和實用的電器，由面世至今，一直在美國工廠製造，美國一些當代藝術館，甚至把KitchenAid廚師機作出展覽，可見其內外兼備的特色。

行星式攪拌接觸點是此機賣點，令材料攪拌得更均勻。（湯炳強攝）

香港KitchenAid店長Harry Yip指出，疫情下，人們多留在家，直接令KitchenAid廚師機銷售額上升。

廚師機分有兩種款型號：4.8公升（有兩款5KSM150PS $5,480、5KSM175PS $5,980）和3.3公升，（5KSM3311X一款，$4,180），每款基本配件均配有打蛋器、平攪拌漿及麵糰勾，可用作打忌廉、蛋白；麵糰勾除打麵糰外，加上配件如意粉滾筒壓麵器和切麵器，可製作意粉。4.8公升175與150的分別，在於前者在跟機5款配件（打蛋器、平攪拌漿、麵團勾、4.8公升不繡鋼攪拌碗及引流罩）外，再多3公升不繡鋼攪拌碗及軟膠邊攪拌漿，售價多$500。

檔轉速由0至10，因應不同配件而調校速度，麵糰勾用1-2、攪伴槳4-6，10-12高速專用作打蛋白和忌廉，把空氣打入。（湯炳強攝）

獨特功能  研磨無難度

獨特的行星式攪拌設計，能快速、徹底攪拌碗中的每一個角落，無所遺留。加上專業直驅摩打，令操作時更穩定，無論準備小量或大量的食材都能快捷輕易地完成。經典抬頭式設計，可隨時安裝或拆卸攪拌配件或添加食材。

對廚師機一般印象，都是攪拌麵糰、打忌廉、打蛋或作食物處理器，原來此機還有一個鮮為人知的獨特功能——穀物研磨。Harry說：「有一個配件較冷門是穀物研磨器（Grain Mill），配上後可將原材料磨成粉，可研磨小麥、燕麥、粟米、米及其他低水份低油脂類穀物。」

此機配件接駁點可連接逾10件附件。（湯炳強攝）

不少家電家品都愛「玩色」，不時推出新顏色俘虜粉絲心。KitchenAid也不例外，Signature的帝王紅深入民心，但其實一直新色不斷，今年更革新推出兩款療癒色系：清新開心果綠色（Pistachio）及夢幻石榴粉紅色(Guava Glaze)，「粉」飾入廚空間。至於墨藍色（Ink Blue）是香港銅鑼灣旗艦店獨家出售，Cool味十足。

產品查詢：KitchenAid

記者：周美好

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