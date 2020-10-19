受東北季候風影響本周天氣轉涼　天文台料周五「霜降」最低21度

▲ 天文台預測，周五（23日）「霜降」當日最低氣溫21度。

天文台表示，乾燥的東北季候風會在本周持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大，早晚稍涼，本港地區今日（19日）天氣預測漸轉天晴，日間乾燥。氣溫介乎22至29度，預料周五（23日）「霜降」當日最低氣溫21度，相對濕度最低僅35%，部分地區如打鼓嶺、流浮山，氣溫低見21度。

▲ 天文台9天天氣預測。

「霜降」是秋季的最後一個節氣，有天氣漸冷、開始降霜的意思。一般來說此時中國大部分地區都能感受到變涼與寒意，沿海地區颱風季節也跟隨結束。據天文台9天天氣預測，該日（23日）天氣天晴，日間非常乾燥，氣溫介乎21至28度，相對濕度介乎35至70%，其後數日天氣仍然天氣乾燥。

天文台又預料，位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，大致移向呂宋一帶，隨後的路徑存在變數。聯合國颱風委員會氣象專家、「地下天文台」台長方志指，從衛星圖看，菲律賓以東的雲團在轉動，未來幾日雲團大致移向呂宋，但一股強烈東北季候風正在南下，雲團進入南海也只能以西至西南偏西路徑移動，不會靠近廣東沿岸。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙