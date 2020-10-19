【親子好去處】智樂遊戲萬象館秋日限定7折優惠 每節限50人4,000呎場館任玩【內附連結】
親子 12:04 2020/10/19
遊戲是小朋友的本能和需要，是健康快樂童年的基本元素，滙豐智樂遊戲萬象館在上月中已重新開放，為鼓勵家長帶小朋友平日來玩，特別推出「期間限定秋日大玩券優惠套票 」(即兩張$140)，現於非繁忙平日進場，只需1張大玩券(價值$70)，比單次收費$100 ，便宜了$30。
大玩券購買數量不限，有效期由購買日起兩個月內止，逾期無效。入場費包括1位孩子及1位成人，優惠期至2020年10月31日。
萬象館全場4,000呎穿梭任玩，包括以小小車房為內容的主題遊戲、任拼任砌的全新立方組件、在家遊戲閣、幼兒木玩閣及污糟貓天地等；為配合社交距離之安排，入場人數將調整至每節50人，而每個遊戲區也設有人數限制。
參加方法：
網上預約下一星期的開放時段，每次新一輪的大玩時段於逢星期五上午10時更新及接受預約，可按此連結預約。
開放時間：
星期二、四，上午10時至中午1時；
星期二、三、四、五，下午2時30分至5時30分(每節玩足3小時)；
星期六及日，下午1時30分至5時30分(玩足4小時)
查詢：2650 2607
記者：胡麗珊