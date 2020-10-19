【親子好去處】智樂遊戲萬象館秋日限定7折優惠　每節限50人4,000呎場館任玩【內附連結】

▲ 各遊戲區以兒童主導(Child-led) 概念設計，並由富經驗、擁技巧的專業遊戲工作員(Playworker) 適時改變環境，讓孩子玩得更自主、更開心，更安全，(圖：智樂)

遊戲是小朋友的本能和需要，是健康快樂童年的基本元素，滙豐智樂遊戲萬象館在上月中已重新開放，為鼓勵家長帶小朋友平日來玩，特別推出「期間限定秋日大玩券優惠套票 」(即兩張$140)，現於非繁忙平日進場，只需1張大玩券(價值$70)，比單次收費$100 ，便宜了$30。

大玩券購買數量不限，有效期由購買日起兩個月內止，逾期無效。入場費包括1位孩子及1位成人，優惠期至2020年10月31日。

▲ 各遊戲區以兒童主導(Child-led) 概念設計，並由富經驗、擁技巧的專業遊戲工作員(Playworker) 適時改變環境，讓孩子玩得更自主、更開心，更安全，(圖：智樂)

萬象館全場4,000呎穿梭任玩，包括以小小車房為內容的主題遊戲、任拼任砌的全新立方組件、在家遊戲閣、幼兒木玩閣及污糟貓天地等；為配合社交距離之安排，入場人數將調整至每節50人，而每個遊戲區也設有人數限制。

▲ 多個不同大小的方形裝置成為小朋友們的遊戲據點，自在任變。(圖：智樂)

參加方法：

網上預約下一星期的開放時段，每次新一輪的大玩時段於逢星期五上午10時更新及接受預約，可按此連結預約。

▲ 一室佈滿氣球，另新增懸垂特大版，非常好玩！(圖：智樂)

開放時間：

星期二、四，上午10時至中午1時；

星期二、三、四、五，下午2時30分至5時30分(每節玩足3小時)；

星期六及日，下午1時30分至5時30分(玩足4小時)

查詢：2650 2607

記者：胡麗珊