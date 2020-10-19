【狠母賣B】南韓20多歲單親媽媽無錢　二手網$1350起標拍賣出生2天初生嬰

▲ 南韓一名20多歲媽媽辯稱沒錢及無父難養BB，才將嬰兒放上網拍賣。

不少賣家買家都使用網上二手平台，日前有位南韓網民在逛二手網站時竟然赫見有人網上賣初生嬰兒，有關拍賣帖文更附有2張嬰兒照片，附上「 收養孩子，已經36週了」的標題，並不似是惡作劇。網民發現後報警，警方找到有關嬰兒及母親，孩子安全。

$1350起標賣嬰兒

據韓國傳媒《NEWSIS》報道，有網民於16日（上周五）下午在南韓二手拍賣平台上看到出售嬰兒的帖文，有賣家以「收養孩子，已經36週了」為題，標價20萬韓圜（約1,350港元）出售嬰兒，拍賣文附上兩張嬰兒熟睡的照片，BB是初生嬰兒，是媽媽懷胎36週時誕下的。

▲ 二手網站出現嬰兒拍賣帖文。（圖片︰NEWSIS）

網民不覺有關拍賣文是惡作劇，擔憂是販賣人口，於17日（星期六）見到帖文即時報警，而南韓警方接報後表示，早已接獲相關舉報，正在調查事件。警方快速地依據追蹤ID等方法，最終在濟州西歸浦市找到發帖者。

狠心媽媽稱沒有錢

發帖者是嬰兒的親生媽媽，該名媽媽20多歲，剛剛在14日（上星期三）生下嬰兒，該名年輕媽媽向警方坦言，因為沒有錢，加上嬰兒爸爸下落不明，自己難以獨力養育BB，才會發出這篇拍賣文。不過，她很快意識到這是錯，立刻刪除文章和帳戶，只是已有很多網民看到了。

警方確認目前嬰兒的生命狀態無問題，沒有被虐，BB很安全，並同時拘捕了該名年輕媽媽，以及到該媽媽生孩子的產後護理中心進行深入調查。

雖然有關帖文已被刪除，但有不少網民截圖加入討論，表示很震驚竟然有人賣孩子，並嚴斥該名媽媽，留言包括︰「瘋了，怎麼這樣對小孩」、「就算開玩笑也要處罰才行」及「為人媽媽怎能如此狠心」等等。

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責任編輯︰王明芳