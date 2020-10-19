【祟光感謝祭】SOGO 35周年賞Dyson優惠　精選高科技家電71折起

▲ Dyson於祟光感謝祭期間，精選家電折扣高達71折起。（圖片來源：Sogo官網）

崇光35周年賞即將登場， Dyson呈獻指定高科技家電產品優惠，由10月21日至11月29日推出限時優惠，包括Dyson V10™ Fluffy無線吸塵機、升級版Dyson Supersonic™風筒HD03 連專用底座、Dyson Pure Hot+Cool™三合一風扇暖風空氣清新機 HP04、Dyson AirwrapÔ volume+shape造型器。另外，於10月21、23及24日，選購指定產品更有額外限量優惠。優惠貨品數量有限，售完即止。

優惠產品包括：

升級版Dyson Supersonic™風筒HD03（桃紅色）連專用底座

優惠價: HK$ 2,980（原價$3,580）

於10月24日首100位顧客可享有崇光禮劵$100

▲ Dyson Supersonic™風筒HD03

升級版Dyson Supersonic™風筒HD03，配以專用底座，正好配合每天頭髮護理的需要。全新推出的柔和乾髮風嘴、新一代造型集風嘴及擴散風嘴，無需過高溫度，可快速乾髮，呵護纖幼髮質和敏感頭皮，同時幫助防止高溫引起的染髮褪色，從而保護頭髮健康光澤。配合不同風嘴使用，更可輕鬆快速打造簡單而有光澤造型，配以專用底座方便收藏。

Dyson V10™ Fluffy無線吸塵機

10月21日－優惠價：$3,180

10月22日至11月29日－優惠價：$3,380（原價$3,980）

▲ Dyson V10™ Fluffy無線吸塵機

採用Dyson V10™數碼摩打產生強勁吸力，強勁吸力清除隱藏塵垢，深入清潔家居每個角落。提供持續60分鐘無衰減強效吸力。軟絨毛滾筒吸頭專為清潔硬地板而設計。備有三種吸力模式可供選擇，適合不同的清潔任務。全機過濾系統捕捉致敏原同時排出潔淨空氣，避免製造二次污染。一按輕鬆清空集塵筒，可方便用家清潔塵筒。

Dyson Pure Hot+Cool™三合一風扇暖風空氣清新機 HP04

10月23日－優惠價：$4,580

10月21日22日及10月24日至11月29日－優惠價：$4,780（原價$6,480）

▲ Dyson Pure Hot+Cool™三合一風扇暖風空氣清新機

內置360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，有效捕捉99.95%小至PM0.1的潛在有害污染物，包括細菌、病菌。運用Air Multiplier™氣流倍增技術，強力噴射氣流帶動空氣循環，350°順暢擺動環迴全屋放送淨化空氣。LCD屏幕即時報告室內空氣質素，透過Dyson Link應用程式更可隨時隨地監控室內空氣質素。

Dyson Airwrap™ volume+shape造型器

優惠價: HK$ 2,980（原價$3,980）

為細軟、扁塌髮質打造蓬鬆效果而設計

▲ Dyson Airwrap™ volume+shape造型器

高科技美髮產品Dyson Airwrap™造型器，無需專業髮型師，在家亦能自行輕鬆打造不同造型，無論是曲髮、波浪，或順滑、蓬鬆及自然效果都能輕鬆掌控，毋須過份倚賴不同化學產品或高熱的造型器。既能呵護秀髮健康，又可輕鬆轉換造型，一舉兩得！

銷售地點：香港銅鑼灣軒尼詩道555號銅鑼灣崇光百貨10/F, Dyson專櫃

電話查詢：2926 2300

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責任編輯︰陳珈希