【特色展覽】收藏港產膠玩具逾300種　玩具藏家：重遇舊物是一種補償和安慰

▲ Ricky謂玩具不但是童年集體回憶，其背後的輕工業歷史，也反映到香港人的努力精神。

本土手藝、傳統行業、街頭老店，都帶給我們生活的溫度。雅俗共想工作室的收藏家劉任輝最近展出部分珍藏玩具，幫助大家在舊物中提升心靈抗疫力。他謂當人懷念一些有意義的事物，情緒上和「快樂」體驗最接近，在疫情下，他也希望童心未泯的大細路，重拾心靈滿足。

將軍澳廣場的「潮代交織」經典主題展內，展出不少劉任輝(Ricky)的藏品，也是他兒時常玩的玩意，包括公仔紙、抓子、足毽、搖搖、飛碟、日本鐵皮玩具及各種棋類等。

▲ Ricky示範60年代十分流行太空圈，小朋友用單腳穿上膠圈，然後持續跳動，令鈴鐺旋轉起來，以雙腳創作出不同招式和跳法。(林宇翔攝)

Ricky曾在英國留學，他回憶期間親眼見證外國人如何重視舊物保育，當他90年代畢業回港，從事藝術及設計教育工作，開始收集塑膠玩具。

我成長於70年代，對這些年代的玩具特別有感情。60年代是香港塑膠製造業最蓬勃時期，差不多全球八成的玩具都是香港製造。Made in Hong Kong是一種情懷，玩具業亦承載了我們的輕工業史，搜集過程中我也會留意玩具的工業設計。

▲ 其小店陳列品包羅萬有，既有鐵皮玩具、賀年塑膠糖果盒、新年廣告月曆牌、舊式四方電視箱及上海老式時鐘，因此吸引不少中外遊客慕名到訪。(受訪者提供)

其後他愈儲愈多，港產膠玩具收藏多達300多種，於是萌生與大眾共享共賞的念頭，2016年他把60至90年代香港製造的塑膠玩具圖文並茂集結成書《塑未謀面》，書本推出後得到正面回響，同年他又進行一次快閃玩具展覽；直至兩年前接手了朋友的深水埗老店開設雅俗共想工作室，展出及買賣舊擺設、玩具，讓同好者聚首一堂。

他謂來他小店的朋友，部分是老中青三代一起來懷舊，較感動是有一名女同學，特意要找飛機舊模型，說是想讓爸爸可以消閒，Ricky感到對方能由爸爸興趣出發，很孝心。

現在舊物實體店少之又少，除了盼望保留本土文化，我自己也讓找回六、七十年代的細路仔情懷，減慢腳步重溫童年美好日子。

包裝盒是精品

他收藏了不少公仔紙藏品，公仔紙是戰前玩具，他謂公仔紙很便宜，買大大張回家裁剪出來便可與眾同樂，每張有不同主題，有軍備、動物等等，背後會寫些謎語或各類通識，當時資訊不發達，小朋友便由公仔紙學到一點冷知識。

Ricky自言始終是男仔，較少玩紙品玩具，嫌它們娘娘腔，最鍾情機械人，尤其是帶科幻感的戰士。加上六、七十年代出現登月潮，科幻感十足的太空鐵皮設計很受歡迎。

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他回想，那年代日本模型貴到要儲一整年錢才有能力買，一副機動鐵皮太空玩具，50年前已要20至30元，對他們這些基層兒童是可望而不可即。

是後來經搜集玩具，才讓我重遇當年買不起的日本鐵皮玩具，也算是找回一份補償和安慰。

再者，他同時發現昔日日本玩具的包裝盒，全是由當時日本殿堂級畫師，以個人想像力去描畫出外太空情境和角色，故此件件精品。

對幼兒有啟發

Ricky曾任教多間設計學校，他自言玩玩具經驗有助日後培養出一定鑑賞力、好奇和理學根底。

故過去我常會用玩具教學，並請同學去收集心頭好，作出整理和歸納，對他們學設計很有幫助。

將軍澳廣場「潮代交織」經典主題展

日期：即日–10 月 25 日（星期日）

地點：將軍澳廣場一樓中庭

記者：胡麗珊