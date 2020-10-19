【考起爸爸】醫生爸爸陪小五女兒溫習英文　陳沛然大嘆：十個字有超過一半唔識

▲ 陳沛然醫生陪小五女兒溫習英文，大嘆「十個字有超過一半唔識」。

好爸爸不論工作多忙，都願意抽時間與孩子相處。立法會議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然家有3位千金，他近日在社交平台分享陪小五女兒溫習英文，大嘆「十個字有超過一半唔識」，小五程度的英文連醫生爸爸都考起。

10個字詞考起醫生爸爸

陳沛然醫生昨日（18日）於facebook專頁表示，他負責跟進小五的二女英文溫習，可是「十個字，爸爸有超過一半唔識」，他分享「真是學海無涯，爸爸也很虛心學習，不恥下問，反向二女討教。」

▲ 「Poetry Words」列有10個英文生字。（圖片來源︰陳沛然醫生議員fb）

從陳醫生上載「Poetry Words」的照片可見，上面列有10個英文生字，包括「alliteration」（雙聲）、「simile」（明喻）、「personification 」（擬人）、「onomatopoeia」（擬聲）、「assonance」（類韻）等。這10個字詞是英詩會出現的寫作手法，它們皆艱澀難明，似乎超出小五程度。陳醫生留言笑指，「我識smile，唔識 simile……」。

此外，陳醫生又留言上載二女半年前交功課所寫的詩，有網民表示程度很高，問他女兒是否就讀傳統名女校或國際學校，陳醫生均否認。

▲ 陳醫生二女半年前所寫的詩。（圖片來源︰陳沛然醫生議員fb）

讀私校堅持不讓女兒補習

陳醫生與太太都是醫生，他們育有3名分別12歲、9歲和7歲的女兒，現時太太轉為半職工作，主力照顧孩子。早前陳醫生接受TOPick訪問時透露與3個「前世情人」的關係，雖然要兼顧立法會議員和醫生職務很忙，但他盡量每晚10時前回家，與女兒講睡前故事，假日會安排行山、踏單車等家庭活動。

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他為女兒選報私立一條龍中小學，多年來堅持不讓女兒補習，即使學音樂、跳舞、繪畫等興趣，也不要求她們考級和參賽。他表示︰

我和太太都覺得讀書學習是孩子的責任，不應靠外力幫助和催谷。而藝術興趣只為全人發展，而非為證書而發展。

而3名女兒的成績向來不俗，平均每科都有80、90分。陳醫生強調自己並非「女兒奴」，不會把女兒當公主般撫養，也不要求她們繼承父母的衣缽當醫生，只盼望她們將來成為對社會有責任、有承擔的人。

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責任編輯︰駱秀玲