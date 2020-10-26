【小學試題】小三中文搶分練習題答案 閲讀理解認識記敍文六大要素
教育 00:00 2020/10/26
全港中小學及幼稚園已經全面恢復面授課程，TOPick邀請名師設計的練習題鞏固學習基礎，助孩子溫故知新，家長可陪伴小朋友，利用空餘時間吸收新知識，盡快趕上學習進度。
以下為小三中文練習參考答案：
1. 耐心
2. 洋溢
3.
|時間
|今年的中秋節早上
|地點
|餅店
|人物
|「我」、媽媽和導師
|事情的起因
|媽媽帶「我」參加親子月餅製作活動。
|事情的經過
|「我們」進入工作間，並依照導師的指示製作月餅。
|事情的結果
|「我」成功製作出月餅，並和媽媽合照，感到很有意思。
4. C
5. D
6. 「我」一開始不知道媽媽帶我去餅店做月餅，因為「我」以為媽媽帶「我」到餅店買月餅。
7. 「我」覺得自己親手製作的月餅是最美味的，因為「我」花了許多心機和努力去製作月餅，整個過程是讓「我」感到十分滿足，所以「我」自製的月餅是最美味的。
8. (i) A
(ii) B
(iii) D
9. 我一量好適量的麵粉，就開始製作麵團。
答案由「進研教育」提供。
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