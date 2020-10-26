【小學試題】小三中文搶分練習題答案　閲讀理解認識記敍文六大要素

▲ 小三中文搶分練習題答案。

全港中小學及幼稚園已經全面恢復面授課程，TOPick邀請名師設計的練習題鞏固學習基礎，助孩子溫故知新，家長可陪伴小朋友，利用空餘時間吸收新知識，盡快趕上學習進度。

以下為小三中文練習參考答案：

1. 耐心

2. 洋溢

3.

時間 今年的中秋節早上 地點 餅店 人物 「我」、媽媽和導師 事情的起因 媽媽帶「我」參加親子月餅製作活動。 事情的經過 「我們」進入工作間，並依照導師的指示製作月餅。 事情的結果 「我」成功製作出月餅，並和媽媽合照，感到很有意思。

4. C

5. D

6. 「我」一開始不知道媽媽帶我去餅店做月餅，因為「我」以為媽媽帶「我」到餅店買月餅。

7. 「我」覺得自己親手製作的月餅是最美味的，因為「我」花了許多心機和努力去製作月餅，整個過程是讓「我」感到十分滿足，所以「我」自製的月餅是最美味的。

8. (i) A

(ii) B

(iii) D

9. 我一量好適量的麵粉，就開始製作麵團。

答案由「進研教育」提供。

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