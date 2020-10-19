【產後脫髮】2孩媽復工驚現髮線向後移　41歲章子怡陷嚴重產後脫髮【附改善方法】

▲ 章子怡產後復出驚現髮線向後移，疑有嚴重產後脫髮問題，後來其工作室急急P圖救亡。

41歲大陸女星章子怡，今年元旦日在美國為老公汪峰誕下細仔後，因坐月及疫情關係一直閉關湊仔，至日前於上海復工，可是身穿高貴晚裝的她，被高高的額頭搶去焦點，疑因產後脫髮令其髮線向後移，甚為驚嚇。其後章子怡的工作室急急發放P圖照救亡，章子怡更辯稱是剪了新髮型。

在章子怡產後復出的照片中可見，她身穿深藍色晚裝、配戴金銀色耳環，面露笑容心情不俗。可是照片曝光後，網民隨即發現章子怡有老態，除了法令紋明顯增多，更驚嚇是髮型累事，突顯她髮線向後移，有網民留言忠告她不要太操勞。

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章子怡表示，經過產後10個月的調理，目前狀態不錯，「很久沒出來工作了，難得出來玩一下。」她接著大方提及「新髮型」︰

頭髮跟以往不太一樣，挺有趣的，我剪斷了一些。

▲ 懷孕時的章子怡明艷照人。（微博圖片）

不過，章子怡的工作室見網絡勢色不對，急急P圖發放新照片寫道︰「營業了！營業了！10個多月第一次出差，體重重回49kg。」務求將焦點放到章子怡產後修身的成果上，有忠實粉絲讚她修身快，但網民更熱衷比較她P圖前後的分別。

章子怡今年2月為滿月的細仔剃頭時，從短片可見她左額頭髮稀疏，當時已有網民嘲笑她「自己也剃了髮線？」據悉章子怡正受產婦脫髮困擾，近日發放的生活照都以戴帽示人。

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中西醫改善脫髮方法

TOPick曾就產後脫髮問題請教中西醫，他們均表示，孕婦出現脫髮是常見現象，只要好好調理就能改善問題。註冊中醫師曹信恩指出，產婦在孕期中因荷爾蒙問題，頭髮反而會增生，但若果有情緒壓力，都有機會導致脫髮。

不過，產後脫髮比懷孕脫髮更常見，因產後荷爾蒙水平回落，中醫角度認為頭髮的健康與肝腎氣血息息相關，媽媽懷孕時補充了大量氣血給胎兒，生產時大量失血，令產後氣血不足，就有機會出現脫髮問題。

切勿誤信偏方塗抹酒精

要改善脫髮情況，曹信恩中醫師和皮膚科專科陳厚毅醫生均表示，媽媽需保持情緒舒暢、有良好作息生活，以及均衡飲食，尤其要吸收足夠蛋白質和鐵質，可多吃紅肉如牛雞豬等。

陳厚毅提醒，媽媽切勿誤信偏方，例如以為酒精可以增髮，用火酒、白蘭地等烈酒塗抹在頭皮上，反而會刺激頭皮導致痕癢，或會因抓癢而令脫髮問題更嚴重。

曹信恩中醫師推介2款補充氣血茶飲，詳見【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲