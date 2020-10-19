  • 28°C
香港時間 : 20201019日 (一) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗議選舉押後被指違限聚令　曾健成陳寶瑩拒交罰款明年開審

社會 12:31 2020/10/19

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

曾健成（左）及陳寶瑩（右）今到觀塘裁判法院應訊。（林欣樂攝）

社民連成員曾健成及陳寶瑩涉於今年9月在油麻地抗議政府押後立法會選舉，期間警方以違反2人限聚令，並向兩人發告票，兩案今（19日）於觀塘裁判法院提堂，兩人否認控罪，陳寶瑩向裁判官指出，當值律師未有接納處理其案件，並指示她向裁判官取得指示，裁判官則回覆指不會作出任何法庭命令。案件押後至11月作審前覆核，預計1月7日開審。

傳票控罪指曾健成及陳寶瑩於2020年9月6日，在油麻地彌敦道逸東酒店附近參與受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》599G。

案件今提堂時，兩名被告否認控罪。案件押後至11月30日作審前覆核，預計1月7日開審，審訊2天，兩案屆時將合併處理。控方指將有1名警員證人，被告沒有警誡供詞。

陳寶瑩另向裁判官屈麗雯指出，當值律師未有接納處理其案件，並指示她向裁判官取得指示，裁判官則回覆指不會作出任何法庭命令。

社民連其他成員梁國雄及黃浩銘到法院聲援，並批評政府以防疫為藉口，打壓集會遊行自由。

陳寶瑩發言指，當值律師向她指出，因為傳票控罪而未有接納處理其案件，並指示她向裁判官取得指示，她對於裁判官未有給予清晰指示而表示不滿，指雙方「將個波踢來踢去」。曾健成則表示，他有經驗傳票案件亦可獲得當值律師服務，質疑法庭今次的決定。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

相關文章

受東北季候風影響本周天氣轉涼　天文台料周五「霜降」最低21度
今日 11:32
受東北季候風影響本周天氣轉涼　天文台料周五「霜降」最低21度
【新冠肺炎】消息：本港新增約15宗確診個案　無源頭不明個案
今日 10:56
【新冠肺炎】消息：本港新增約15宗確診個案　無源頭不明個案
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
15:49 2020/10/18
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
遊行集會 限聚令

最高瀏覽

【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
17:46 2020/10/18
【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
15:49 2020/10/18
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
【男人最痛】30歲單車男每周騎車百公里　下體現麻痺不舉約半年醫生觸診無知覺
12:59 2020/10/18
【男人最痛】30歲單車男每周騎車百公里　下體現麻痺不舉約半年醫生觸診無知覺