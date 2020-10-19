【逃獄兄弟】新片內連番遭譚耀文+張建聲虐打　栢天男受盡皮肉之苦真受傷

由譚耀文、張繼聰、栢天男（Adam）聯同張建聲主演的新片《逃獄兄弟》快將上映。栢天男今次飾演一名新囚，上演多場於獄中遭虐打的場口，包括被扯頭髮、拮手指等，Adam謂由於導演要求逼真，拳拳到肉，故不少拳打腳踢是真，他亦難免有損傷。

▲ 栢天男戲中被欺凌。

「新丁」栢天男甫入獄，即被張建聲飾演的獄中大惡人先下馬威，聯同手下在監倉虐他、以磨尖了的牙刷拮手指兼扯頭髮欺凌，Adam 透露拍攝時真的被刺傷流血，他跟阿聲也決定假戲真做。

他說：「場戲要我邊爭扎邊被拮手指，混亂中真的拮到流血，我自己好滿意畫面，亦好開心可以同阿聲合作好。」

▲ 譚耀文隔著木板毆打栢天男的胸口。

除了遭拳打腳踢外，Adam還要被心口碎大石，飾演獄中另一巨頭的譚耀文，以大鎚子隔著木板大力毆打Adam的胸口。

看到劇本時，Adam自己就一打一驚心，而阿譚比他更擔心，怕錯力令木板斷開或直接打至Adam內傷，譚哥說：「有時演打人角色更擔心，因為若果留力效果就不夠真，戲亦不好看，但太逼真會令對手害怕，但幸好我們經驗夠，又合作過，Adam好定，最終順利完成。」