【內地真人騷】朱茵為睹女兒黃鶯犧牲索樣扮婆婆　黃貫中一眼認出愛妻：想馬上抱她

▲ 朱茵為睹女兒黃鶯犧牲索樣扮婆婆，黃貫中一眼認出愛妻：「想馬上抱她。」

朱茵與黃貫中（Paul）及女兒黃鶯，跟洪天明、周家蔚及李承鉉、戚薇等幾個星級家庭，出演的內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》正熱播中，當中鮮有一家三口亮相熒幕的朱茵、Paul與黃鶯火速成為焦點，期間有「凍齡女神」之稱的朱茵，除了在節目中以泳裝示人吸睛之外，還犧牲「女神」色相，以老妝上陣，化身做賣小吃的地攤阿婆，造型入木三分，十分專業。

節目安排幾位星媽外遊歎世界，再由幾位星爸帶著子女走遍蒙古、雲南、泰國等多個地方，展開「千里尋媽之旅」，考驗爸爸們照顧小朋友的能力，其中曾表示95%時間跟女兒朝夕相對的朱茵，難忍「母女分離」之苦，為近距離一睹女兒與Paul的相處情況，朱茵不惜放棄「女神」形象，喬裝化身賣小吃的地攤阿婆。

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▲ 朱茵為見女兒一面，喬裝扮成婆婆。（發相）

穿上阿婆裝束的朱茵頭戴白色假髮，再配上暗黃膚色、一臉雀斑及白色眉毛，混在真正賣小吃的婆婆當中，幾可亂真，難以辨別。

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Paul窩心舉動太太冧爆

阿婆裝的朱茵甫出場，幾位星爸跟黃鶯似乎都未有察覺「婆婆」的真正身份，唯獨Paul感到有古怪，不斷打量這位「婆婆」，火速洞悉了朱茵的身份，而窩心的Paul未有「踢爆」朱茵之餘，更吩咐女兒黃鶯將車途中畫的全家幅親手送給「婆婆」，又吩咐女兒攬攬「婆婆」，令朱茵大為感動，場面感人。

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事後Paul表示：「她（朱茵）一上車、沒有講話，就知道她的身份，哪怕她裝甚麼，我都可以認出來，這個化妝的皮膚太爛、太過份。當時我很想馬上抱著她，甚麼都不管。」

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▲ 朱茵表示女兒在車途中畫的全家幅圖畫為珍貴的禮物。（發相）

至於成功親近女兒的朱茵，事後她表示既緊張又開心，她說：「剛才見到一幕令我好感動，老公抱女兒尿尿，找不到廁所，他找一個可以方便的地方給女兒，女兒真的很乖，他們兩父女比我想像中更快好好相處，老公讓我挺安慰，這幅畫對我很珍貴。」

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▲ 朱茵指婚後未試過跟朋友去旅行，對今次拍節目可以盡情歎世界，感覺很輕鬆。（發相）

此外，對於在節目中能夠外遊歎世界，朱茵表示自婚後未試過跟朋友旅行，她謂：「丟不開家，今次感覺好輕鬆，好像把壓力都放出來。」雖然朱茵曾表示不能穿泳衣，她笑說：「穿泳衣會被老公駡死！」但在泰國行程中，朱茵亦以泳裝上陣享受陽光海灘。

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