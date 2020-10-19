【租樓變送樓】72歲伯伯$2,400出租3層獨立屋　準時交租等業主離世可獲大宅

▲ 72歲伯伯$2,400出租3層獨立屋，準時交租等業主離世可獲大宅。

租樓變送樓？台灣一名72歲的業主，聲稱擁有許多物業，但認為死後錢財帶不走，因此逐以低價出租給年輕人。他表示如果租戶準時交租，死後會將這棟3層樓高的大宅送給租戶，以特別方式幫助年輕人上車。這名伯伯更在公開招租後，成功娶到一名25歲的年輕老婆！

準時交租等業主離世可獲大宅

綜合台灣媒體報導，一名陳姓業主日前在Facebook群組「台中自住買賣討論區」發文，指今年已經72歲，擁有不少房地產，有感死後帶不走，因此希望以低價租出。

出租房子為一幢3層高物業，樓齡約25年，面積約70坪（約2,500呎），形容內部裝修漂亮，希望以月租9,000元（約2,400港元）租出。他更表示，只要租客一直承租到他離世，到時就會將房子送給對方：

你要準時付房租，直到阿伯死亡，這一棟房子就送給你。

他在帖文中留下物業地址及聯絡資料，不但引起不少網民留言，更有人直接到Google Map搜尋，希望找到房子的外貌。

最終賣出房子並娶25歲老婆

阿伯的故事更引起傳媒採訪，事主受訪時表示透過參與法院強制拍賣房屋，賺得豐厚財富，擁有不少物業。但他認為錢財身外物，死後帶不走，而他的女兒也會繼承他的共同基，因此想以低價將物業租出，讓年輕人承接。

有網民擔心是詐騙，又怕未來會有繼承人爭產。業主指贈與部分可以記載在合約中，並到法院公證，甚至舉例可以租夠15年就先過戶給租客。當地地產經紀估計，該物業價值400萬至500萬台幣（約100至130萬港元），假設業主尚有15年命，租客只需要付162萬元（約43萬港元）租金就可以上車。

不過事隔約半個月之後，該業主未有將房子租出，反面宣佈「天大的好消息」。原來他以700萬元（約188萬港元）將房子出售，更抱得美人歸，娶了一個25歲的女生。他透露對方家庭貧困、三代同堂，目前向別人租樓住。他計畫將房子過戶給妻子，更打算用女方名字買車。

她願意為了家庭犧牲嫁給阿伯，那我怎麼會虧待她呢？

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希