  • 28°C
香港時間 : 20201019日 (一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【租樓變送樓】72歲伯伯$2,400出租3層獨立屋　準時交租等業主離世可獲大宅

休閒消費 12:46 2020/10/19

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

72歲伯伯$2,400出租3層獨立屋，準時交租等業主離世可獲大宅。

租樓變送樓？台灣一名72歲的業主，聲稱擁有許多物業，但認為死後錢財帶不走，因此逐以低價出租給年輕人。他表示如果租戶準時交租，死後會將這棟3層樓高的大宅送給租戶，以特別方式幫助年輕人上車。這名伯伯更在公開招租後，成功娶到一名25歲的年輕老婆！

準時交租等業主離世可獲大宅

綜合台灣媒體報導，一名陳姓業主日前在Facebook群組「台中自住買賣討論區」發文，指今年已經72歲，擁有不少房地產，有感死後帶不走，因此希望以低價租出。

出租房子為一幢3層高物業，樓齡約25年，面積約70坪（約2,500呎），形容內部裝修漂亮，希望以月租9,000元（約2,400港元）租出。他更表示，只要租客一直承租到他離世，到時就會將房子送給對方：

你要準時付房租，直到阿伯死亡，這一棟房子就送給你。

他在帖文中留下物業地址及聯絡資料，不但引起不少網民留言，更有人直接到Google Map搜尋，希望找到房子的外貌。

最終賣出房子並娶25歲老婆

阿伯的故事更引起傳媒採訪，事主受訪時表示透過參與法院強制拍賣房屋，賺得豐厚財富，擁有不少物業。但他認為錢財身外物，死後帶不走，而他的女兒也會繼承他的共同基，因此想以低價將物業租出，讓年輕人承接。

有網民擔心是詐騙，又怕未來會有繼承人爭產。業主指贈與部分可以記載在合約中，並到法院公證，甚至舉例可以租夠15年就先過戶給租客。當地地產經紀估計，該物業價值400萬至500萬台幣（約100至130萬港元），假設業主尚有15年命，租客只需要付162萬元（約43萬港元）租金就可以上車。

不過事隔約半個月之後，該業主未有將房子租出，反面宣佈「天大的好消息」。原來他以700萬元（約188萬港元）將房子出售，更抱得美人歸，娶了一個25歲的女生。他透露對方家庭貧困、三代同堂，目前向別人租樓住。他計畫將房子過戶給妻子，更打算用女方名字買車。

她願意為了家庭犧牲嫁給阿伯，那我怎麼會虧待她呢？

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【打工仔悲歌】樓價高工時長人工追不上通脹　港男嘆上車難︰唔通40歲仲同父母住公屋
11:22 2020/09/06
【打工仔悲歌】樓價高工時長人工追不上通脹　港男嘆上車難︰唔通40歲仲同父母住公屋
【租樓悲歌】疫情下老公無工開靠老婆撐起頭家　盼業主減租苦等3天得到一個結果
13:25 2020/04/07
【租樓悲歌】疫情下老公無工開靠老婆撐起頭家　盼業主減租苦等3天得到一個結果
【租樓難處】租樓2年老公拒買新傢俬接手奶奶二手貨　老婆委屈︰想平平地整靚間屋
10:20 2020/08/26
【租樓難處】租樓2年老公拒買新傢俬接手奶奶二手貨　老婆委屈︰想平平地整靚間屋
網絡熱話 Facebook群組 地產 台中 台灣

最高瀏覽

【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
17:46 2020/10/18
【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
15:49 2020/10/18
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
【男人最痛】30歲單車男每周騎車百公里　下體現麻痺不舉約半年醫生觸診無知覺
12:59 2020/10/18
【男人最痛】30歲單車男每周騎車百公里　下體現麻痺不舉約半年醫生觸診無知覺