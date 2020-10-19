【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡

▲ 23歲模特兒為做最美新娘做手臂抽脂，最後身亡。

馬來西亞一名23歲模特兒為了在婚禮上展現完美體態，前往美容院做手臂抽脂手術。豈料中途發生意外，送往醫院急救無效死亡。事後家屬更發現美容院沒有醫美執照，且做手術的美容師也沒有專業的牌照。

綜合大馬媒體報道，年僅23歲的模特兒蕭芷欣於8月底從南非返回馬來西亞籌辦婚禮。為了讓自己在婚禮上展現最佳狀態，她在網上搜查抽脂相關的資訊，之後聯絡了一間住家式美容院，並以2500令吉(約4600港元)做手臂抽脂手術。

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17日，她於下午2點半在朋友的陪同下首次前往該美容院，抵達後便接受麻醉進行抽脂。豈料，同行朋友察覺負責操刀的女子在手術開始後顯得慌張，認為有異樣，便馬上叫救護車。當時蕭芷欣呈昏迷狀態，醫護人員沿途為她做心肺復甦，但送院後仍搶救無效，下午5時左右不治身亡。

據死者哥哥指，手術開始後半小時妹妹就深感不適，於1小時後出現心跳停止的情況。而當他們收到妹妹朋友的消息趕至醫院時，已來不及見妹妹的最後一面，而美容院負責人當時亦不在場，直至晚上8點才到醫院了解情況。

家屬又表示，在連番追問下，美容院負責人才透露沒有醫美執照，其商業註冊項目是「美容產品批發」。而那位替死者做抽脂的人，也沒有專業的牌照，卻為了賺錢私下替人微整形。家屬已報警處理。

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死者朋友在Facebook發文悼念，透露死者在讀書時期成績非常棒，人緣也非常好，是個優秀的朋友。並勸喻喜歡微整的女生，要對自己的決定負責任。

這家clinic我是facebook和ig都找不到了，對不起。你把我最愛的奪走。

目前，這家美容院的社交網站專頁已悉數刪除。

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責任編輯：羅嘉欣