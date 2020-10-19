【薪火相傳】師承沈祖堯做「第一個門生」　陳家亮：追隨值得學習的人盼薪火相傳

▲ 陳家亮師承沈祖堯做「第一個門生」 。

中大醫學院院長陳家亮師承沈祖堯，他在其facebook專頁分享，提及自己是沈教授收的第一個門生，當年沈教授可以說是「無人無權無勢」，但當年的自己，只知道追隨一個值得學習的人，年輕沈醫生充滿幹勁，追求卓越，以生命影響生命，他期盼薪火相傳，讓更多人受惠。

陳家亮分享中稱，當年的沈教授只是一位年輕的醫生，可以說是「無人無權無勢」，自己是沈教授收的第一個門生。

我本可以隨便選擇心儀的專科，但我並沒有抱着泊個「大碼頭」從此扶搖直上的心態。

他稱，當年的自己，只知道追隨一個值得自己學習的人，年輕的沈醫生充滿幹勁，追求卓越，以生命影響生命。多年來他一共吸引了12個門生，今時今日，「十二門徒」都已獨當一面，成了國際有名的醫生及學者，在醫學科研和臨牀服務上，留下佳美的腳蹤。

陳家亮又稱，師父當年悉心地栽培他們12人，今日他們又把畢身所學毫無保留地傳給下一代，讓有志行醫及委身科研的年輕人能夠青出於藍，薪火相傳開去，讓更多不同種族、性別、宗教或政見的人受惠。

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責任編輯：羅嘉欣

