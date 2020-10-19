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香港賽艇運動員李嘉文宣布退役　冀交棒有潛質新一代

社會 12:51 2020/10/19

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香港賽艇運動員李嘉文宣布退役。（中國香港賽艇協會）

香港賽艇運動員李嘉文今日（19日）宣布退役，結束20年運動員生涯。現年33歲的李嘉文表示，這個決定經過深思熟慮，又指自里約奧運以來，一直面對傷患及治療等問題，本希望出戰今年東京奧運，惟賽事延期一年，自己難以維持狀態，達至競賽的水平，認為是時候要交棒，冀薪火相傳延續至有潛質的年輕新一代。

李嘉文自13歲起透過賽協學校體育推廣計劃認識賽艇運動，翌年加入青少年賽艇發展計劃，旋即代表港隊出戰亞洲划艇錦標賽(成人組)女子輕量級四人雙槳艇比賽。

李嘉文於亞運會上為香港贏得3銀1銅的成績。（中國香港賽艇協會）

回顧賽艇生涯二十載，李嘉文先後出戰過兩次奧運會，並於亞運會上為香港贏得3銀1銅的成績。在亞洲賽艇錦標賽上，李嘉文共奪得2金10銀2銅的煇煌成就，而她在亞洲沙灘運動會、東亞運動會、世界海岸賽艇錦標賽等賽事亦屢獲殊榮。

中國香港賽艇協會計劃邀請李嘉文擔任「賽艇大使」，並繼續支持賽艇運動的發展。

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責任編輯：陳子謙

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