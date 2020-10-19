【真名媛】何超盈閨密余晚晚奢華生活曝光　家住7千呎豪宅如名牌博物館【多圖】　

▲ 何超盈閨密是百億千金余晚晚。

「上海名媛群」的偽奢華生活近日成網民熱話，然而真實的名媛生活卻非隨便可複製，就如賭王千金何超盈的好姊妹、人稱「百億千金」的富商之女余晚晚（Wendy），除家住7300呎超級豪宅，Wendy本身也是有才有貌，遊走於上流生活圈子，是貨真價實的名媛。

現年30歲的余晚晚，在浙江出世，是中國夢天木門集團董事長余靜淵的獨生女兒，自小萬千寵愛在一身。

▲ 父親為木門集團董事長余靜淵。（取自IG）

位列福布斯最具影響力領袖

Wendy於15歲赴英留學，就讀貴族私立寄宿學校Taunton School，再於倫敦時裝學院（London College of Fashion）修讀時尚管理，其後畢業於牛津大學及劍橋大學投資和管理課程。

余晚晚媽媽是一位投資商家，她亦繼承商業天份，對數字相當敏感的她，她曾在專訪中透露自己曾參加過多次數學競賽，甚至還拿到金牌，並以做「出色企業家」為目標。

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▲ 余晚晚家住超級豪宅。（取自IG）

Wendy在2015年已成立了投資公司Yu Holdings，曾投資滴滴出行、ASAP54及時尚品牌Bottletop等公司，於2018年被福布斯列入「30歲以下最具影響力的30位傑出領袖」之一。

余晚晚對時裝亦甚為熱愛，並積極投資新銳品牌，如英國品牌Mary Katrantzou、前英國首相夫人莎曼珊卡麥隆（Samantha Cameron）的自創品牌Cefinn都是她曾有份投資。

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她又跟英國電影學院獎（BAFTA）合作建立「Breakthrough China」，協助家鄉影視人才擁有和BAFTA一樣的資源。

Wendy經常出席全球時尚活動，如連續三年出席有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala盛典，跟「碧咸嫂」Victoria Beckham同場睇騷。

她跟何鴻燊四房長女何超盈不時一起出席活動，超盈去年舉行過大禮儀式，Wendy就也以好姊妹身份出席！

▲ 家住上海豪宅。（取自IG）

內地網紅「深夜徐老師」曾參觀了Wendy位於上海共7300呎的豪宅，當中裝潢令人歎為觀止。

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「深夜徐老師」驚訝余晚晚的家就如博物館，完全展示真正名媛的派頭。

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而余晚晚的IG上常見，她日常生活也不止有奢華享受，放假時喜愛潛水、騎馬、滑雪等，對人生也甚為懂得享受。