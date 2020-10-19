【脫髮煩惱】梳頭時滿地皆是頭髮 醫生：女性持續容易脫髮或因5大疾病

▲ 女士持續性脫髮或因患上疾病。

大多數女性都擁有長長烏黑及光亮健康的頭髮，但也有少數女士每天會為了出現過多脫髮而煩惱。當女士睡醒時發覺枕頭都是脫落的頭髮，又或梳頭時見到滿地皆是頭髮，同時又發覺自己的頭髮甚為薄弱，容易脫落，會十分擔心及沮喪。

其實頭髮的生長及脫落有周期性，每一個壯健的毛囊生出的頭髮，通常可生存2至7年才會脫落，而被新長出的頭髮替換，在這生長期頭髮每天增長0.25至0.4mm。所以，生理脫髮每天可能會有50至75條，但若脫落多過100條則要求醫，請教醫生是否有其他脫髮的原因及如何保養頭髮。

女性持續容易脫髮可能與以下的疾病有關聯：缺鐵性貧血、營養不足、甲狀腺功能失調、頭皮受真菌或細菌感染及紅斑狼瘡等。醫生由病史及體檢才可將這些疾病出現的可能性深入調查及排除。假若女士頭髮分界位、髮綫位及頭頂位置日趨稀薄，那脫髮的主因可能是遺傳女性或雄性禿髮，這會令生長期變短，脫髮提早出現。

至於女性脫髮是持續的全面性頭髮稀薄，尤其是前髮綫位，分界位及頭頂位置。估計大約有5%不同年齡的女性受影響，年齡愈高則患病率也相繼提升。大多數患有女性脫髮的女士有正常經期及懷孕，除非有特別的男性賀爾蒙過多症狀，廣泛的賀爾蒙檢驗是不需要的。

女性脫髮在醫生監察下，可使用塗搽在頭皮的藥性生髮水（例如：Minoxidil敏諾西代），其他口服藥物除了維他命類藥物之外則欠奉。雙盲的研究曾經報道，局部塗搽Minoxidil能增加女性頭髮的毛髮數目及重量。

另外，也可考慮採用低能量激光梳或頭盔照射頭皮，來激活毛囊及抑制頭髮脫落。低能量激光增髮原理，是以光學生物刺激技術將毛囊細胞的ATP（三磷酸腺苷）水平提高，從而使細胞產生足夠的活力及營養，讓毛囊可健康成長。一般使用療程是隔日照射一次，每次約10分鐘，持久使用3至6個月才有機會收效。

有女性型脫髮的患者也可以考慮做頭髮移植。醫生在後枕將較健康的毛囊一個個的取下後，移植至頭髮較稀疏的位置。在女性而言，一般是前髮綫位置、分界位置及頭頂位置。捐髮區摘取毛囊的小孔在約1星期康復後並不會留下疤痕，而頭髮經移植後的生存率大約有80%。